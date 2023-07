Hätten Sie es gewusst? – Deshalb fängt der St. Alban-Ring mit der Hausnummer 135 an Die Logik und die Gewohnheit sagen uns: Hausnummern an einer Basler Strasse fangen mit 1 an. Doch es gibt mindestens eine Ausnahme von dieser Regel. Markus Wüest

Hier endet, was eigentlich hätte weitergehen sollen: Einmündung des St. Alban-Ring in die Gellertstrasse. Foto: Markus Wüest

Hat sich da jemand gehörig verrechnet? Hatte der zuständige städtische Beamte damals, als man den St. Alban-Ring konzipierte, einen schlechten Tag erwischt, oder war es reine Willkür seinerseits? Fakt ist: Die Zählung auf der linken Strassenseite beginnt mit der Hausnummer 135 – und auf der rechten mit der Hausnummer 150.

Was hat es damit auf sich? Konsultiert man dazu das Standardwerk von André Salvisberg «Die Basler Strassennamen», 1999 im Christoph-Merian-Verlag erschienen, erfährt man wohl, dass der St. Alban-Ring im Jahr 1861 erstmals genannt wurde und 1901 amtlich zu seinem Namen kam. Eine Erklärung zur merkwürdigen Nummerierung bleibt uns Salvisberg, in der Regel äusserst akribisch und detailverliebt, jedoch schuldig.

Wir haben eine Vermutung, was sich hinter der Anomalie bei der Nummerierung verstecken könnte. Fragen aber sicherheitshalber beim Basler Bau- und Verkehrsdepartement nach. Die Antwort kommt wenige Stunden später: «Es war offenbar geplant, den St. Alban-Ring bereits ab dem St. Alban-Teich anzulegen. Die Nummerierung der Hauseingänge erfolgt üblicherweise vom Stadtzentrum beginnend nach aussen beziehungsweise vom Rhein aus aufsteigend. So musste für diesen – nie ausgeführten – Strassenabschnitt ein Hausnummernbereich beginnend mit der Nummer 1 frei gehalten werden.»

Weshalb wir vermuteten, dass das der Grund sein könnte? Weil ein Ring immer dann am meisten Sinn macht, wenn er geschlossen ist oder einen logischen Start- und Endpunkt hat. Mit anderen Worten: Basler Ringstrassen sind meist ringförmig rund um Stadtteile in den Aussenquartieren angelegt. Das war eine logische und zweckmässige Idee der alten Verkehrsplaner.

Man kann in diesem Fall aber getrost feststellen: Gut, wurde der St. Alban-Ring nicht bis zum St. Alban-Teich beziehungsweise vielleicht gar bis zur Zürcherstrasse verlängert.

Tiefer geht es nicht. Mit der Hausnummer 135 fängt man am St. Alban-Ring an zu zählen. Foto: Markus Wüest

Erstens, weil es einen heftigen Einschnitt in die Topografie mit sich gebracht hätte. Das Gellert liegt etwa zehn Höhenmeter über dem Niveau des Teichs. Das Gefälle auf diesem relativ kurzen Stück wäre nicht unerheblich gewesen.

Zweitens, weil es dann die recht schöne neue Überbauung im Magnolienpark nicht gäbe.

Drittens aus ganz persönlichen Gründen: Wäre der St. Alban-Ring eine Durchfahrtsachse hinunter in die Breite geworden, würde ich an einem viel verkehrsintensiveren Ort wohnen. Fazit: Nicht alle Pläne der Stadtplaner gehen auf – und das ist gut so.

PS: Dass man vorsichtshalber bei 135 beziehungsweise 150 zu zählen begann, ist weise. Im Nachhinein allen eine neue Hausnummer zuteilen wäre doch sehr mühsam. Und die andere Variante mit Zahlen kleiner als null auch nicht attraktiv. Wer möchte schon im –25 oder im –80 wohnen?



Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

