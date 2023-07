Hätten Sie es gewusst? – Deshalb fährt in Basel kein 4er-Trämli 87 Jahre lang fuhr die Linie 4 durch Basel und war in den schwersten Unfall der BVB-Geschichte verwickelt. Eingestellt wurde sie aber aus einem anderen Grund. Isabelle Thommen

Hier wird Geschichte geschrieben: Weil das männliche Personal im Zweiten Weltkrieg im Aktivdienst war, setzte die Städtische Strassenbahn in Basel auf Aushilfsbilletteusen – auch im 4er-Tram, das es heute nicht mehr gibt. Foto: Photopress-Archiv/Str (Keystone)

1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21. Man muss kein Zahlenkenner sein, um zu sehen, dass es im Basler Tramnetz einige Lücken gibt. So fehlt beispielsweise ein 4er-Trämli. Weshalb?

«Es gab einmal eine Tramlinie 4 zwischen 1897 und 1984», antwortet Matthias Steiger, Mediensprecher bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB). Zunächst führte die Strecke vom Claraplatz bis zum Klybeckschloss, sechs Monate nach Eröffnung wurde der Abschnitt bis ins damalige Arbeiterdorf Kleinhüningen hinzugefügt.

1951 folgte die Verknüpfung mit der Linie 1. Von da an fuhren die Trams mit der Nummer 1 vom Kannenfeldplatz her durch die Basler Innenstadt nach Kleinhüningen. Am Bahnhof SBB wechselten die Verantwortlichen dann jeweils das Schild auf die Nummer 4. 1972 führte die Linie von der Mustermesse über die Schifflände zum Bahnhof SBB, weiter zum Kannenfeldplatz und dann via Dreirosenbrücke wieder zur Mustermesse. 1984 wurde das 4er-Tram eingestellt.

«Historisch gewachsen»

Ebenso gab es früher beispielsweise eine Linie 5, 7 und 9. «Die einzelnen Linien sind historisch gewachsen», erklärt Steiger die verschwundenen und die heutigen Trämli-Nummern. «Grundsätzlich ist bei der Auswahl der Nummerierung wie bei Strassennamen die Wiedererkennbarkeit entscheidend. Bei einer neuen Linienkonfiguration hat man sich jeweils entschieden, jene Linien beizubehalten, die man kennt und die oft genutzt werden. Mit der Zeit wurden auch verschiedene Linien miteinander verbunden.»

Hätten Sie es gewusst? Wieso, weshalb, warum? Im Sommer 2023 stellt die BaZ Fragen aus dem Alltag der Region Basel. Gibt es etwas, das Sie schon immer wissen wollten? Wir finden für Sie die Antwort! Schreiben Sie uns eine Mail an online@baz.ch. (red) Grafik: «Basler Zeitung»

Theoretisch wäre es möglich, dass dereinst wieder ein Tram mit der Nummer 4 oder 7 durch Basel fährt. «Allerdings gibt es hierzu keine konkreten Pläne», sagt Steiger auf Anfrage. «Bevor eine Tramlinie mit Nummer 4 oder 7 wieder eingeführt wird, müsste man jegliche Interessen abwägen.» Dabei würden sich Fragen stellen wie: «Wie praktikabel und sinnvoll ist diese Nummer?» oder «Ist die Nummer bereits historisch belastet?»

6 Tote, 47 Verletzte

Ein Blick in die vergangenen Zeiten des 4er-Trams offenbart den schwersten Unfall der BVB-Geschichte: Am 24. April 1947 fuhr das Tram am Aeschenplatz ungebremst in eine nach links abbiegende Weiche im Haltestellenbereich. Der Motorwagen knallte in ein entgegenkommendes 12er-Tram. Dieses entgleiste dabei.

Der hintere Anhänger des Unfalltrams entgleiste ebenfalls – dabei lösten sich die Kupplung und der Anhänger, der drehte sich um die eigene Achse und schlitterte über die Haltestelle. Schliesslich prallte das Tram in ein weiteres, wartendes 5er-Tram und brachte auch dieses zum Entgleisen.

Drei Trams waren in den schwersten Unfall der BVB-Geschichte verwickelt. Alle betroffenen Linien wurden später eingestellt. Jedoch nicht wegen des Unfalls. Foto: Photopress-Archiv/Dierks (Keystone)

Im frühen Morgenverkehr jenes Donnerstags hatten zahlreiche Menschen an der Haltestelle am Aeschenplatz gewartet. 6 Menschen starben beim Unfall, 47 weitere wurden verletzt, teilweise schwer. Als Unfallursache wird das Versagen der Bremseinrichtung vermutet. Der Motorwagen des unfallverursachenden 4er-Trams hatte zudem über keinen Geschwindigkeitsmesser verfügt, und das Rollmaterial war veraltet gewesen. Nach dem Unfall unternahmen die Verantwortlichen technische Verbesserungen.

Die Erinnerung an das schwere Unglück scheint aber nicht als historische Vorbelastung zu reichen, damit nie mehr ein 4er-Tram durch Basels Strassen fährt: Während der Basler Fasnacht 2001 hatte die Linie ein kleines Revival. Umgeleitete Trams der Kurse 6 und 8 verkehrten damals zwischen Riehen und Kleinhüningen unter der Nummer 4.

Nach dem Unfall wurde ein Strafverfahren gegen den Führer des 4er-Trams eröffnet. Er wurde aber wegen der technischen Mängel an den Fahrzeugen auf Antrag der Staatsanwaltschaft freigesprochen. Foto: Photopress-Archiv/Dierks (Keystone)

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.