Schnitzelbänke aus Pratteln – Des Prattlers liebstes Defizit Die Baselbieter, auch die Baselbieterinnen, sind eher konservativ, stellt man fest, wenn man sich ihre Schnitzelbänke anhört. Und giftig können sie sein. Daniel Aenishänslin

Dr Schindu zelebriert seine Fasnachts-Stubete im Saal des Restaurants Höfli, begleitet von Wirtin Denise Hug. Den Helge hält eine Frau aus dem Publikum. Foto: Lucia Hunziker

Die Themen der Schnitzelbänkler in Pratteln sind breit gestreut. Da finden sich Pointen über die Fussball-WM in Katar, die LGBTQ-Bewegung, über kulturelle Aneignung, und auch Bundesrat Alain Berset wird aufs Korn genommen. Natürlich aber dominiert das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf), das vergangenen August die Blicke der ganzen Schweiz auf Pratteln zog und schliesslich zum Fasnachtsmotto «Zämme mit Schwung» führte. Der Flitzer am Konzert von Beatrice Egli ist Thema, das lange Warten auf die Festwurst und natürlich das Defizit, das eingefahren worden ist.