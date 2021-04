Logistik gerät ins Stocken – Der Zwischenfall am Suezkanal hat Auswirkungen auf Basler Hafen Andreas Stöckli, Chef der Rhenus Alpina AG, geht davon aus, dass die Schweizerischen Rheinhäfen den Zwischenfall im Suezkanal erst noch richtig zu spüren bekommen. Auch die Corona-Pandemie hat Folgen. Kurt Tschan

Der Güterverkehr hat gegenwärtig einige Hürden zu meistern. Das gilt auch für den grössten Containerterminal der Schweiz im Basler Hafenbecken 2. Dieser wird über Contargo von der Rhenus-Gruppe betrieben und wartet auf eine neue Nutzungseinteilung. Foto: Keystone

«So eine anspruchsvolle Phase habe ich in 20 Jahren noch nie erlebt», sagt Andreas Stöckli, Chef der Rhenus Alpina AG mit Sitz in Basel. Als Anfang April die Ever Given im Suezkanal auf Grund lief, blockierte sie auch die Weiterfahrt Hunderter anderer Frachtschiffe. «Uns wurde in aller Brutalität deutlich gemacht, dass ein einzelnes nicht mehr funktionierendes Zahnrädchen ausreicht, um die ganze Transportkette zu schädigen», sagt Stöckli. Die Schweizerischen Rheinhäfen in Basel werden den Zwischenfall erst noch zu spüren bekommen. «Es gibt Stau in den Häfen», sagt der Rhenus-Chef. Davon seien vorerst die Seehäfen betroffen, später würden die Probleme in die Binnenhäfen wie Basel durchschlagen.