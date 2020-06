Ingeborg-Bachmann-Preis – Der zweite Anlauf glückt Dieses Mal musste sie nicht nach Klagenfurt reisen: Helga Schubert ist Siegerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs, der erstmals digital ausgetragen wurde. Marie Schmidt

Die deutsche Autorin Helga Schubert gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2020. Foto: PD

Erste Frage an die Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2020: «Hören Sie mich?» Zwischen dem Moderator der Preisverleihung in Klagenfurt und Helga Schubert, die in Neu Meteln in Mecklenburg lebt, liegen gute 1000 Kilometer und Videokonferenz-typische Sprachverzögerungen: Der Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis wurde dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital ausgetragen. Autorinnen, Autoren und Jury waren aus ihren Arbeitszimmern zugeschaltet, im Landesstudio Kärnten des ORF moderierte Christian Ankowitsch die Literatur aus dem deutschsprachigen Raum zusammen.