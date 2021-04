Frauen in Zünften – Der «Zunftbruder» verschwindet Am Frühjahrstreffen der Zunftmeister hat der geschlechtsneutrale Begriff «Zunftmitglied» keine hohen Wellen geworfen. Dominik Heitz

In Zukunft heissen die Mitglieder der traditionsreichen Zünfte nicht mehr «Zunftbrüder», sondern «Zunftmitglieder». Foto: Dominik Plüss

Von einer Reform der Basler Zunftordnungen, die die Gleichstellung von Mann und Frau berücksichtigen soll, hatten die Zunftmeister noch vor zwei Jahren wenig gehalten. Einzelne Zunftmitglieder überlegten sich gar, ob man als Zunft nicht aus der ihr vorgesetzten Bürgergemeinde austreten solle. Auch Frauen, die Mitglied von Zünften sind, hielten damals einen entsprechenden Vorstoss der SP für überflüssig.

Inzwischen hat sich die Lage geändert. Nachdem noch im Jahr 2019 der Bürgergemeinderat einen Antrag der SP abgelehnt hat, sieht heute der Basler Bürgerrat keinen Grund mehr, die Zunftordnungen nicht geschlechtsneutral zu formulieren. Er hatte selber ein Gutachten in Zürich in Auftrag gegeben, das zum gleichen Resultat kommt wie ein bereits im Sommer 2020 erstelltes von der Universität Bern: Es ist rechtlich nicht mehr länger haltbar, Frauen den «Zugang zum Aufnahmeverfahren in Zünfte und ähnliche Körperschaften zu verweigern». Demnach soll das Wort «Zunftbruder» verschwinden und dem «Zunftmitglied» Platz machen.