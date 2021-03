Veraltete Formulierung – Der Zunftbruder ist bald Geschichte Der Basler Bürgerrat will die Zunftordnungen geschlechtsneutral formulieren und ebnet den Weg für den Zutritt von Frauen. Andrea Schuhmacher

Anstatt «Zunftbruder» soll im Reglement bald «Zunftmitglied» stehen. Auf dem Bild: Die Basler Zunft zu Weinleuten. Foto: Tino Briner

«Zunftmitglied»: Dieses Wort soll in Zukunft den «Zunftbruder» ablösen. Wie die SP Basel-Stadt in einer Medienmitteilung vom Freitag schreibt, will der Bürgerrat nämlich per 1. Januar 2022 die Zunftordnungen zugunsten einer geschlechtsneutralen Formulierung ändern – und somit den Zugang von Frauen zum Aufnahmeverfahren ebnen.

Den Anstoss dafür hat ein kürzlich veröffentlichtes Gutachten der Universität Zürich gegeben: Darin kommen die Professoren Felix Uhlmann und Martin Wilhelm zum Schluss, dass es nicht mehr länger haltbar sei, Frauen den «Zugang zum Aufnahmeverfahren in Zünfte und ähnliche Körperschaften zu verweigern». Insbesondere zivilrechtlich sei ein solcher Ausschluss heikel. Das Gutachten war vom Bürgerrat Basel selber in Auftrag gegeben worden, nachdem bereits im Sommer 2020 ein Gutachten der Universität Bern die Regelung, Frauen von der Mitgliedschaft auszuschliessen, als grundrechtswidrig eingestuft hatte.