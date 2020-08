Mord im Steinbruch Laufen – Der zu nette Killer Innerhalb von nur vier Monaten hat eine falsche Entscheidung das Leben des 55-jährigen Täters auf den Kopf gestellt. Am Ende sah er keinen anderen Ausweg mehr, als zur Pistole zu greifen. Alexander Müller

Im ehemaligen Steinbruch von Laufen tötete ein 55-Jähriger im August 2017 seinen Geschäftspartner. Foto: Serkan Abrecht

Knapp vier Monate davor war die Welt von Anton Zuber* noch in Ordnung. Er lebte ein einfaches Leben, hatte trotz Trennung von seiner Frau einen guten Kontakt zu seinen Kindern und eine 50-Prozent-Stelle, die ihm genug Einkommen zum Leben einbrachte. Seine einzigen Delikte betrafen den Strassenverkehr. Vier Monate später sitzt Zuber im Gefängnis, weil er einen Menschen erschossen hat. Wie kann ein friedfertiger Mensch innert so kurzer Zeit zum kaltblütigen Killer werden? Dieser Frage ging am Montag das Baselbieter Strafgericht nach, vor dem sich Zuber wegen Mordes verantworten musste. Im August 2017 hat der damals 55-jährige Familienvater im Steinbruch Laufen seinen Geschäftspartner erschossen.