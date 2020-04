Geburten im Zoo Basel – Der Zolli-Nachwuchs stellt sich im Livestream vor Zwei Klammeraffen-Babys und ein Wildesel-Junges haben kürzlich das Licht der Welt erblickt.

Schaut noch etwas müde aus: Klammeraffen-Baby im Basler Zolli. facebook/Zoo Basel

Im Basler Zolli haben gleich zwei Klammeraffen-Weibchen Junge geboren: Am 29. Februar kam das Junge von Juanita (14) zur Welt und am 14. März jenes von Jetta (21), schreibt der Zoo Basel in einer Mitteilung am Donnerstag.

Juanita und Jetta seien beides erfahrene Mütter. Ihre Kinder seien wohlauf. «Ob es Männchen oder Weibchen sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Daher sind die beiden auch noch namenlos», heisst es in der Mitteilung weiter. Ihr Vater Ferdinand (27) lebe seit 2003 im Zoo Basel und sei der Vater aller seit dann im Zoo Basel geborenen Klammeraffenkinder.

Bei den Somali-Wildeseln habe Tana (26) am 20. März ein Hengstfohlen geboren. Der kleine Rehani sei der Sohn von Adam (4), der zurzeit das genetisch wichtigste Tier im Erhaltungszuchtprogramm (EEP) sei. «Rehani ist jetzt viel mit seiner Mutter auf der Anlage unterwegs und testet mit gewagten Sprüngen seine langen Beine.»

Der kleine Rohani testet bereits mit gewagten Sprüngen seine Beine. facbook/Zoo Basel

Somali-Wildesel sind gemäss dem Basler Zolli sehr bedroht. In der Natur gebe es nur noch rund 200 Tiere. Klimaveränderung und die Bedrohung durch den Menschen und durch Haustiere machten ihnen das Leben schwer. In Menschenobhut seien Somali-Wildesel ebenfalls selten. «Im Zuchtbuch sind 291 Tiere verzeichnet, davon sind 165 EEP-Tiere. Die genetische Grundlage ist schmal, denn alle EEP-Tiere gehen zurück auf einen Import von 17 Tieren Anfang der 70er Jahre in den Zoo Basel und nach Hai Bar.»

Umso grösser sei die Freude, dass durch Rehani Adams wertvolle Gene in die nächste Generation weitergegeben werden. Auch Klammeraffen seien gefährdet und ihre Population nehme ab. Grosse, ungestörte Waldgebiete, wie sie der Geoffroy-Klammeraffe bewohnt, gebe es nur noch wenige. Der Zoo engagiere sich deshalb nicht nur in Erhaltungszuchtprogrammen, sondern auch für die Tiere in der Natur.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus und dem damit einhergehenden Versammlungsverbot ist der Zoo für Besucher momentan geschlossen. Am Donnerstag, 2. April, bietet der Basler Zolli aber Live-Übertragungen im Internet mit Kurator Adrian Baumeyer: Um 11.30 Uhr ist er bei den Klammeraffen zu Gast, um 14.30 Uhr bei den Somali-Wildesels(hier geht es zur entsprechenden Facebook-Seite).

( bor )