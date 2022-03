Verzögerung beim Tierpark Lange Erlen – Der Wolf kommt weniger schnell als erhofft Das Projekt Wolf verzögert sich. Mögliche Einsprachen, Verteuerungen und Lieferverzögerungen machen den Verantwortlichen des Basler Tierparks jetzt schon Sorgen. Yannik Schmöller

Für den Wolf ist im Tierpark Lange Erlen ein 5000 Quadratmeter grosses Gehege geplant. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Basler Tierpark Lange Erlen will den Wolf nach Basel holen. Doch nun verzögert sich das Projekt. Der symbolische Spatenstich erfolgte bereits am Jubiläumswochenende im August 2021. Weil noch Geld fehlt, kann das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Plan musste nochmals überarbeitet und in Etappen aufgeteilt werden. Der Tierpark wartet jetzt auf die Bestätigung des Regierungsrates. Es drohen weitere Verzögerungen.

Weiter nach der Werbung

Der Tierpark Lange Erlen wollte das Projekt Wolf umsetzen, indem er plante, einen grossen Teil des Geländes umzugestalten. Im Tierpark selbst stehen noch grosse Tafeln mit Visualisierungen des Projekts. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Die Verantwortlichen mussten aus finanziellen Gründen das Projekt in drei Etappen aufteilen, um es zeitnah und finanziell umsetzen zu können. Das Gesamtprojekt kostet nach Angaben von Tierparkgeschäftsführerin Claudia Baumgartner vier Millionen Franken.

Die Umgestaltung ist wie folgt geplant: Dem Wiesendamm entlang bis zum nördlichen Eingang am eisernen Steg soll eine Gehegekammer erbaut werden. Vom Erlenparkweg bis zum Haupteingang, wo sich jetzt noch die Mesopotamischen Damhirsche befinden, ist eine zweite Gehegekammer geplant. Beide Kammern umfassen eine Fläche von 5000 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Fläche eines Fussballfeldes. Die beiden Gehegekammern sind unter dem Erlenparkweg hindurch verbunden. Eine begehbare Wolfshöhle mit einer Aussichtsplattform soll ein Highlight für die Besuchenden darstellen. Eingebettet wird das Ganze in eine grosse Wasser- und Auenlandschaft.

Der Tierpark will jetzt zuerst nur das Wolfsgehege erstellen, um den Besuchenden das einheimische Raubtier so schnell wie möglich präsentieren zu können. Im Laufe der Zeit werden die anderen Teile der Anlage gebaut. Die zweite Etappe beinhaltet den Bau der Wolfswarte, angeschlossen an eine grosse Wasser- und Auenlandschaft. Zu guter Letzt wird dann noch der Erlenparkweg umgebaut, damit die Zufahrt nicht über die Fussgängerwege des Tierparks verläuft.

Der Mesopotamische Damhirsch muss dem Wolf Platz machen. Foto: Nicole Pont

Wenig Planungssicherheit

Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins, geht von einem Jahr Bauzeit bis zur Fertigstellung der ersten Etappe aus. Doch sicher sei nichts, sagt er, denn wenn die Baugenehmigung im Sommer 2022 hoffentlich da sei, könnten die Einsprachen kommen. In der momentanen Situation sei es sowieso schwer, zu kalkulieren, ergänzt Methner, denn wegen der Lieferengpässe und der Verteuerungen gebe es noch weniger Planungssicherheit. Nach erfolgter Baugenehmigung müsse zuerst ein Bauunternehmen gefunden werden.

Dem Tierpark fehlen insgesamt noch drei Millionen Franken, um das gesamte Projekt erfolgreich zu finanzieren. Allein die Kosten für die erste Etappe belaufen sich auf ungefähr 1,7 Millionen Franken. Bis jetzt sind erst 900’000 Franken an Spenden eingegangen. Weitere 600’00 Franken seien aber bereits in Aussicht gestellt worden. Für die restliche Finanzierung des Projekts setzt der Tierpark weiter auf die Wolfsaktien.

Fehler gefunden?Jetzt melden.