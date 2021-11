Abstimmungssonntag in beiden Basel - SVP sieht «grosses Unbehagen über das Integrationsprogramm»

Engelberger will verstärkt auf Masken setzen

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) hatte ein eindeutiges Ja zum Covid-Gesetz erwartet. «Die meisten Menschen sehen ein, dass die aktuelle Pandemie eine Krisenbewältigung erfordert. Sie haben sich nicht irritieren lassen durch die starke, letztlich aggressive Kampagne der Gegner.» Ihn beruhige, dass nun zumindest die Möglichkeit des Rettungsschirms sowie des Zertifikats bleibe, doch es werde in jedem Fall Anpassungen brauchen.

Foto: Dominik Plüss

Zur Umfrage, wonach eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer 2-G befürworten (wonach nur Geimpfte und Genesene in die Beizen etc. dürfen), sagt Engelberger: «Wir sollten nicht schon ein neues Modell lancieren. Es kommt ja auch darauf an, was die Wissenschaftler zur Wirkung von Omikron (der neusten Covid-Variante, d.Red.) sagen. Wenn die Impfung dagegen nicht wirksam wäre, was ich nicht denke, dann wäre mit 2-G ja nichts gewonnen. Diese Diskussion kommt mir jetzt zu früh. Es gibt für mich mehr Argumente für den vermehrten Einsatz von Masken als für die Abschaffung der 3-G-Formel.» (lsi)