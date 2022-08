Life&Style: Wohlfühltipp – Der wohl schnellste und günstigste Beauty-Hack der Welt Bei ihrer Recherche stiess Expertin Katrin Roth auf eine verblüffend einfache Verschönerungsstrategie, die sogar wissenschaftlich belegt ist. Katrin Roth

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zahlreiche Eigenschaften entdeckt, welche ein Gesicht als gesund und damit auch schön erscheinen lassen. Foto: Michael Dam (Unsplash)

Grundsätzlich fände er die Texte zu einem bestimmten Beauty-Thema in dieser neuen Rubrik durchaus spannend, sagte einer meiner sehr geschätzten Arbeitskollegen unlängst beim als beruflichen Austausch getarnten Kaffeeklatsch. «Aber mir persönlich würde manchmal auch ein ganz einfacher Wohlfühltipp reichen.» Schliesslich habe ich in meinem ersten Artikel dieser Rubrik selbst geschrieben, dass wahre Schönheit von innen komme. «Insofern gehören für mich entsprechende Empfehlungen auch in diese

Rubrik», fuhr der Kollege fort. Und lieferte mir mit seinem Vorschlag die perfekte Steilvorlage für eine Recherche, bei der ich auf einen interessanten Artikel stiess, der von Dr. Alex Jones, Dozent für Psychologie an der walisischen Universität Swansea und Experte für Gesichtswahrnehmung, im Jahre 2017 publiziert wurde.