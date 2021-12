Zum Hinschied von Alex Krauer – Der Wirtschaftskapitän, der auch in seiner fremden Welt erfolgreich wirkte Im Alter von 90 Jahren ist Alex Krauer verstorben. Der einstige Präsident der Novartis und der UBS galt als einer der einflussreichsten Männer der Schweizer Wirtschaft. Ein Nachruf von Christoph Eymann. Meinung Christoph Eymann

Der frühere Ciba-Geigy- und Novartis-Präsident lebte bis zuletzt in seinem Haus in Riehen. Das Bild stammt aus dem März 1999. Archivfoto: Keystone

Nach der Matur am Realgymnasium studierte Alex Krauer Volkswirtschaft an den Universitäten Basel, Paris und an der London School of Economics. Der promovierte Ökonom startete seine Industrielaufbahn bei der Ciba. Als einer der bedeutendsten Wirtschaftsführer, die wesentlich zur heutigen Stärke des Pharmastandorts Basel beigetragen haben, ist Alex Krauer weitherum ein Begriff. Weniger bekannt ist sein ehrenamtliches Engagement in Basel – besonders für die Universität und für die Musik-Akademie.

Im Universitätsrat wirkte er von 1996 bis 2004. In jener Zeit war er auch Verwaltungsratspräsident von Novartis und der UBS. Dieses gleichzeitige Engagement für das Gemeinwesen ist ungewöhnlich für einen Chef von zwei Weltkonzernen. Seine Integrität und seine Glaubwürdigkeit waren für sein Wirken in der Universität von Belang. Denn es galt damals, die akademische Welt auf das Modell der auch wirtschaftlich auszugestaltenden Selbstständigkeit auszurichten, was teilweise mit Skepsis betrachtet wurde.