«4½ Jahreszeiten» am Theater Basel – Grössenwahnsinniger Dirigent scheitert an Haydn und Vivaldi In Basel hat ein neues Stück des Regisseurs Thom Luz Premiere gefeiert. Darin werden «Die Jahreszeiten» von Haydn zerlegt und Dirigenten vorgeführt. Das Ergebnis? Eher lau. Simon Bordier

Der Schauspieler Daniele Pintaudi spielt einen verhinderten Sänger. Im Hintergrund: Javier Rodríguez Cobos als Dirigentenriese. Foto: Judith Schlosser

«Die Jahreszeiten» sind futsch. Das Oratorium von Joseph Haydn wird am Theater Basel in seine Einzelteile zerlegt, wobei die Teile selbst einem Auflösungsprozess unterliegen: Der Winter klingt und schmeckt nach Plastikfolie, der Frühling ist eine Zangengeburt, der Sommer pervers lang, der Herbst eine Lautsprecherdurchsage nach einem Rückert-Gedicht. Kein Wunder, schreit der Dirigent: «Ruhe!»

Derweil schüttelt ein von Martin Hug verkörperter Bühnenwärter nur den Kopf. «Tut uns leid, dass das mit der Kommunikation nicht geklappt hat», lässt er alle Beteiligten wissen. Er kann in seiner hoch über der Bühne schwebenden Wärterkabine das Chaos überblicken; beeinflussen kann er es nicht. Das ist bedauerlich. Denn die schöpferische Energie der «4½ Jahreszeiten» betitelten Raumkomposition – Premiere war am Samstag – hält sich in Grenzen.