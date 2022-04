Pop-Briefing – Der Wind dreht: Die Scorpions texten «Wind of Change» um In der Pop-Kolumne gibts heute ganz viel gute Musik für eine schlechte Welt. Und: Wackelt bald die Eintracht zwischen Musikschaffenden und den Clubs? Es gibt erste Risse. Ane Hebeisen

Diese Piratin aus «Pirates of the Caribbean» macht nun ganz zauberhafte Musik: Golshifteh Farahani. Foto: PD

Das muss man hören

Wir wissen es alle: Die Weltlage ist ernst. Ein deutliches Indiz dafür ist, dass Sting seinen Kalter-Krieg-Hit «Russians» neu eingespielt hat. Des Weiteren haben die Scorpions ihren Glasnost-Song «Wind of Change» textlich überarbeitet. «Wir können Russland nicht mehr mit Strophen wie ‹Follow the Moskva – Down to Gorky Park› romantisieren», meinte der Sänger Klaus Meine in einem Interview. Da nicht anzunehmen ist, dass sich die Welt dadurch wesentlich verbessert, versuchen wir es einmal mit einem ganzen Schwall an prachtvoller neuer Musik.