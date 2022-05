Regulierung in Sicht – Der Wildwuchs an E-Trotti-Anbietern in Basel hat wohl bald ein Ende Bis Ende 2022 arbeitet die Regierung ein Konzept aus, um den Markt bei elektronischen Leihfahrzeugen zu regulieren. Katrin Hauser

Mitten auf dem Trottoir parkiert: Die E-Trottis stören zuweilen Passanten und Passantinnen. Foto: Pino Covino

In einem Kanton, in dem die Verwaltung dreimal schneller wächst als die Bevölkerung, würde man Regulierungen an allen Ecken und Enden erwarten. Umso aussergewöhnlicher erscheint da ein kleiner und sehr freier Markt, der sich geradezu ungebremst im Basler Stadtgebiet ausbreitet: der Markt der Elektro-Trottinetts, auch E-Trottis genannt.