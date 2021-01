FCB: Jahreskarten, GV und Protest – Der Widerstand lebt – auf beiden Seiten Nach der GV des FC Basel wurde es ruhig um den Konflikt zwischen Clubspitze und Basis. Allerdings war dies wohl nicht mehr als eine Verschnaufpause. Eine Bestandesaufnahme. Tilman Pauls , Oliver Gut , Dominic Willimann

Zuletzt ist es zwar ruhig geworden um die Probleme zwischen der Vereinsführung und einem Teil der Fans. Doch der Konflikt besteht weiterhin. Foto: Keystone

Ruhe. Das war das, was nach der Generalversammlung im November beim FC Basel vornehmlich herrschte. Den Dezember hindurch war nicht mehr viel zu hören vom heftigen Widerstand, der sich unter vielen Anhängern des FC Basel gegen die Clubführung um Besitzer Bernhard Burgener und CEO Roland Heri geregt hatte. Und der in «Yystoo für e FCB» ebenso in organisierter Form zum Ausdruck kam wie in der Bewegung «Muttenzerkurve», die sich schon zuvor klar artikuliert und die Abgänge der beiden mächtigsten Clubköpfe gefordert hatte.

Dann kamen die Halbjahreskarten, die verlängert werden mussten – und es wurde bekannt, dass per erster Deadline 7000 Personen ihr Abo selbst gratis nicht um ein halbes Jahr verlängert hatten. Dann kam das erste Pflichtspiel des FCB im neuen Jahr. Und direkt davor eine Plakataktion der Muttenzerkurve, welche das Vereinswahlresultat der AG-Verwaltungsräte Burgener und Heri in Erinnerung rief.