Windenergie im Baselbiet – Der Widerstand gegen die Windräder in Muttenz wächst Ein Komitee um die SVP-Landrätin Anita Biedert hat dem Muttenzer Gemeinderat am Freitag eine Petition mit 195 Unterschriften übergeben. Die Gegner der Windkraftanlage wollen aber noch weiter sammeln. Alessandra Paone

Die beiden 200 Meter hohen Windturbinen sollen bis 2023 in der Muttenzer Hard stehen. Visualisierung: zvg

Anita Biedert wählte Wörter wie «Zwang» und «Murks», als sie vor rund einem Monat an einem Informationsanlass in Muttenz über die geplante Windanlage in der Hard sprach. Die SVP-Landrätin machte es Gemeinderat Thomi Jourdan nicht leicht. Mit aller Kraft versuchte er, die Muttenzer Einwohner zu überzeugen, dass die 200 Meter hohen Turbinen, die die Firma Primeo Energie bis 2023 realisieren möchte, ein Gewinn sind für die Gemeinde. Jourdan machte eifrig Werbung, Biedert konterte lautstark – unterstützt von den Mitgliedern des Vereins Wind-Still. Mit einer Petition, die sie an der Veranstaltung gleich zur Unterschrift auflegte, verstärkte die Präsidentin des Aktionskomitees gegen Windkraft in der Muttenzer Hard den Widerstand gegen das Projekt.