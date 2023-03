Elternfrage zur Sexualerziehung – «Der Wickeltisch ist eine super Ausgangslage, um das Körpergefühl zu fördern» Sexualpädagogin Tina Reigel erklärt, wie man als Eltern die Kinder bereits in ihrer frühesten sexuellen Entwicklung begleiten kann. Tina Reigel

Vulva statt Müscheli oder Pflümli: Körperwissen und korrekte Bezeichnungen geben Sicherheit und bieten Schutz. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich bin kürzlich Mutter geworden und frage mich, wie ich meine Tochter dabei begleiten kann, eine positive Beziehung zu ihrem Körper zu entwickeln. In gewissen Situationen merke ich, dass ich seltsam verkrampft bin. So benenne ich beim Wickeln und Anziehen ihre süssen Händchen und herzigen Füsschen, finde es aber irgendwie schräg, dies auch bei ihrer Vulva zu tun. Habt ihr Tipps? Was gilt es zum Beispiel am Wickeltisch zu beachten? Yasmine, 33