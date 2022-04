Putins Krieg – Der Westen soll endlich schwere Waffen liefern In der Ukraine-Politik der USA gewinnen Falken an Einfluss. Doch Präsident Joe Biden hält den Fuss auf dem Bremspedal. Martin Suter

Seit Kriegsbeginn scheint US-Präsident Joe Biden nichts mehr zu fürchten, als den Aggressor Wladimir Putin zu provozieren. Foto: Michael Reynolds (EPA/Keystone)

In einer kühnen Operation überflog ein ukrainisches Helikopterkommando am Freitag die nordöstliche Grenze nach Russland und schoss bei Belgorod ein Treibstofflager in Brand. Der nächtliche Tiefflugangriff folgte dem Vorbild des US-Kommandos von 2011 gegen den Terroristenführer Osama Bin Laden in Pakistan. Auf CNN erkannte eine Analystin darin aber etwas ganz anderes: «Einer von Bidens schlimmsten Albträumen.»