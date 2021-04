Hier reden die Kinder mit – Der Werkhof wird zum Spielparadies Magden, von Unicef offiziell als «kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert, eröffnet für einen Monat einen Pop-up-Spielplatz. Lisa Groelly (Text) , Kostas Maros (Fotos)

Gemeinderätin Carole Binder-Meury und Julian Terzetti, Kinder- und Jugendbeauftragter von Magden, testen den Spielplatz gleich selbst aus. Foto: Kostas Maros

In langen Röcken und mit viel zu grossen Stöckelschuhen stolzieren Lara und Anna vorbei. Die beiden waren heute Morgen bereits mit ihrer Klasse hier und konnten alles auskundschaften. Was hat ihnen am besten gefallen? «Alles!», sagt Lara voller Überzeugung, und dann sind die beiden auch schon hinter dem Wohnwagen verschwunden, um sich unter den vielen verschiedenen, unkonventionellen Fahrzeugen eines auszusuchen.

Lara und Anna sind Primarschülerinnen aus Magden und besuchen an diesem Mittwochnachmittag den neuen Pop-up-Spielplatz in ihrem Dorf. Um 15 Uhr wird dieser offiziell eröffnet, um 15.03 Uhr ist der alte Forstwerkhof bereits erfüllt von polternden Schritten und Kinderlachen. Die Verkleidungskisten werden durchwühlt, der Geschicklichkeitsparcours absolviert und in der Chill-Ecke haben es sich drei Jungs gemütlich gemacht.