Frauenfussball im Aufschwung – Eine riesige Chance für die Schweiz Die WM-Qualifikation vor Augen, eine Heim-EM im Hinterkopf: Während die Champions League die Massen bewegt, steht der Schweizer Frauenfussball vor entscheidenden Monaten. Fabian Sangines

Jubeln sie bald über die WM-Qualifikation und die Heim-EM? Die Schweizer Fussballerinnen stehen vor einer spannenden Zeit. Foto: Robert Ghement (EPA)

Vielleicht ist es das Adrenalin, das auch am nächsten Tag noch durch den Körper strömt. Ganz sicher aber ist es ganz viel Genugtuung, die aus Jenni Hermoso spricht, als sie am Donnerstagmorgen auf Twitter ein Video teilt. Zu sehen sind Alexia Putellas und Aitana Bonmatí, Hermosos Teamkolleginnen beim FC Barcelona, die sich nach dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid bei den Fans Trommeln abholen und gemeinsam Stimmung machen. Die Fussballerinnen feiern sich, sie feiern die Fans – alle zusammen feiern sie eine einzigartige Nacht. Hermoso ist eine von Tausenden Usern, die das Video teilen. Und sie begleitet es mit ganz viel Süffisanz: «Das ist jetzt also der Frauenfussball, der niemanden interessiert.»