Neue Yamaha – Der Weltreisetöff Auch abseits befestigter Strassen macht Motorradfahren Spass. Dazu braucht es aber einer Maschine, die Geröll und Staub mag. Die Yamaha Ténéré 700 World Raid hat damit fast kein Problem. Thilo Kozik

Bereit für die Weltreise über Stock, Stein und Strassen: Die Yamaha Ténéré 700 World Raid. Foto: Yamaha

Vor drei Jahren brachte Yamaha mit der Ténéré 700 nicht nur einen legendären Namen wieder ins Spiel, vielmehr stellte die höchst geländetaugliche, puristische Maschine eine echte Alternative zu den ebenso beliebten wie beleibten grossen Reiseenduros dar. Das Konzept kam an, wie europaweit mehr als 30’000 verkaufte Ténérés unterstreichen. Jetzt legen die Japaner mit der Ténéré 700 World Raid nach, die dank einsatzgemässer Ausstattung noch mehr Fernweh-Attitüde in sich trägt und nebenbei so manche kleine Schwäche des Basismodells ausmerzt.