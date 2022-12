Assistenztrainer Walter Samuel – Der Weltmeister, der seine Schuhe für 400 Franken in Basel liess Der 44-Jährige gewinnt mit Argentinien den WM-Titel. Die Spielerkarriere hat er in Basel beendet: vor dem Lieferanteneingang eines Kaufhauses. Samuel Waldis

20 Profijahre haben die Furchen um Walter Samuels Augen gezogen. Vor wenigen Tagen ist er als Assistenztrainer mit Argentinien Weltmeister geworden. Foto: Alessandro della Valle / Keystone

Wer Walter Samuel auf den Fotos und Videos der argentinischen WM-Party finden will, muss ziemlich akribisch suchen. Auch als Weltmeister gefällt ihm der Hintergrund. Dort hat er sich schon als Spieler am liebsten aufgehalten. Bei den Boca Juniors, der AS Rom, bei Real Madrid, Inter Mailand. Und beim FC Basel.

Zwei Jahre verbrachte er in der Super League. Dann zwängte er seine niedergekämpften Zehen am 25. Mai 2016 ein letztes Mal in die Fussballschuhe: in weisse mit einem himmelblauen Streifen auf dem Rist, den Farben Argentiniens. Mit Wadenproblemen reichte es noch für die Nachspielzeit gegen die Grasshoppers.

Ein paar Stunden später, kurz nach sechs Uhr in der Früh, verliess er mit einer Gruppe Feiernder das Restaurant Noohn. Walter Samuel, ein halb leeres Glas in der Hand, ging voran. Hinter ihm grölten sie in die Morgensonne: «Il Muro! Il Muro!» Die Mauer, einer der besten Innenverteidiger seiner Zeit, trat ab, hier, vor dem Lieferanteneingang des Kaufhauses Drachen-Center.

Abgang zu früher Stunde. Nach seinem letzten Spiel wird Walter Samuel von Mitspielern und Anhängern verabschiedet. Video: zVg

Zwei Jahre zuvor war er als 36-Jähriger dem FCB mehrmals angeboten worden. Und irgendwann klang das Angebot zu gut, um es abzulehnen: Ein mehrfacher italienischer Meister, Champions-League-Sieger und WM-Teilnehmer wollte in der Super League spielen. Für einen Lohn, der ihn nicht einmal zu einem Grossverdiener beim damaligen Serienmeister machte. Sein Schweizer Debüt gab er im Cup gegen die Amateure von CS Italien, irgendwo in einem Genfer Vorort. Ein Gegenspieler sagte: «Der ist breit wie eine Kabinentür.»

1997 hatte Samuel den U-20-Weltmeistertitel gewonnen, zusammen mit seinem Jugendfreund Lionel Scolani. Dieser coacht heute Argentiniens Nationalteam und hat als Assistenten lauter Freunde um sich geschart. In einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» sagt er: «Walter und Roberto (Ayala) waren Abwehrspieler, sie riechen die Gefahr, den Fehler. Und Pablo (Aimar) war einer der besten Offensivspieler in der Geschichte Argentiniens.» Zusammen haben die Freunde das Team um Lionel Messi herum gebaut und Argentinien den dritten Weltmeistertitel nach Hause gebracht.

Die unverkäuflichen Schuhe

2014 wurde der Ex-Basler Urs Siegenthaler als Teil des deutschen Trainerstabs Weltmeister. Walter Samuel ist der Nächste, der mit seinem WM-Titel ein wenig Glitzer über den FC Basel haucht.

Sein letztes Paar Fussballschuhe, jene weissen mit dem hellblauen Streifen auf dem Rist, hat Samuel übrigens in Basel gelassen. Martin Roth, Geschäftsführer der Pensionskasse Manor, hat sie vor zwei Jahren für 400 Franken vom FCB ersteigert. Nach Argentiniens WM-Titel sagt er: «Die Schuhe sind unverkäuflich.»

Die letzten Schuhe des Fussballprofis Walter Samuel. Grösse 45, sagt der heutige Besitzer. Foto: Twitter Martin Roth (@Tinu1893)

Fussball-Podcast «Dritte Halbzeit»

