Doppelspurausbau Spiesshöfli – Der Weg ist beinahe frei für einen flüssigeren Tramverkehr Nach 20 Jahren Vorarbeit können in Binningen im Herbst die Bagger auffahren. Der Besitzer eines der zwölf Häuser, die für den Ausbau abgerissen werden, muss aber noch zum Verkauf bewogen werden. Yannik Schmöller

Die Zeit der Häuser rechts des Trams läuft im Herbst 2022 ab. Sie müssen für ein zweispuriges Tramtrassee, eine breitere Strasse und ein breiteres Trottoir weichen. Foto: Christian Jaeggi

Nach langem Hin und Her kann das Bauprojekt des Kantons Baselland und der BLT in Binningen nun beginnen: Die 350 Meter lange Einspurtramstrecke zwischen der Gorenmattkreuzung und dem Schloss Binningen wird zu einer Doppelspur ausgebaut. Von diesem Ausbau profitieren alle Verkehrsteilnehmenden, jedoch müssen einige Häuser dafür weichen. Die Gemeinde Binningen möchte die Gelegenheit nutzen und nach Abschluss der Arbeiten am Verkehrsweg das gesamte Spiesshöfli-Areal neu gestalten.

Weiter nach der Werbung

Am Wirtschaftsforum Binningen vom vergangenen Dienstag gab der BLT-Direktor Andreas Büttiker bekannt, dass das 37,5 Millionen teure Projekt nun die endgültige Bewilligung erhalten habe. BLT- Vizedirektor Fredi Schödler sagt auf Anfrage dazu, der Bauplan werde jetzt ausgearbeitet. Bisher könne er nur bestätigen, dass der Baubeginn im Herbst 2022 sei. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Fertiggestellt werden soll das Projekt Ende 2024.

Die Situation ist heute unbefriedigend. Die einspurige Tramstrecke führt zu Verspätungen im öffentlichen Verkehr, und über die Tramschienen führen ungesicherte Ausfahrten und Fussgängerüberquerungen. Das Trottoir ist sehr schmal, genauso wie die Fahrspuren der Bottmingerstrasse. Alle diese Umstände erhöhen das Unfallrisiko. Die beiden Übergänge Waldeckweg und Brückenweg werden deshalb saniert und mit Barrieren gesichert. Die privaten Bahnübergänge werden abgebrochen und durch sichere Zufahrten ersetzt.

Zwölf Liegenschaften werden abgerissen

Auf einem 500 Meter langen Abschnitt der parallel zur Tramlinie verlaufenden Bottmingerstrasse wird zudem die Autospur auf dreieinhalb Meter und das Trottoir auf zwei Meter verbreitert. Auch die Parkplätze auf der Strassenseite werden auf die Standardmasse vergrössert.

Weil das Projekt deutlich mehr Platz benötigt als vorhanden, sollen zwölf Liegenschaften entlang des Tramtrassees abgerissen werden. Der Kanton und die BLT müssen diese Parzellen zuerst jedoch kaufen, um die Fläche für den Bau nutzen zu können. Zunächst stellten sich drei Liegenschaftseigentümer quer, weil sie nicht verkaufen wollten. Nach Angaben des BLT- Vizedirektors konnten nun aber elf Hauseigner zu einem Verkauf bewogen werden – mit einem werde noch verhandelt.

Klar ist: Der Doppelspurausbau wird auch auf den Strassenverkehr Einfluss haben. Laut Schödler wird derzeit ein Verkehrsplan ausgearbeitet, wobei der BLT-Vizedirektor verspricht, dass es zu keinen Umleitungen kommt. Die Strecke werde konstant durchlässig sein, wenn auch phasenweise nur einspurig. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Baustellenbereich sollen demnächst von der BLT über den Bauplan informiert werden.

Das geplante Projekt zur Umgestaltung des Spiesshöfli-Areals könne nicht parallel zu den Bauarbeiten an den Tramschienen erfolgen, sagt Mike Keller, Gemeindepräsident von Binningen. Die Doppelspur habe Priorität. Keller hofft darauf, dass die Arbeiten für die Neugestaltung des Areals nach Abschluss der Tiefbauarbeiten Ende 2023, Anfang 2024 beginnen können. Doch zuerst gelte es zu klären, wie das Areal räumlich gestaltet werde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.