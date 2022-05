125-Jahr-Jubiläum – Der Weg eines Familienunternehmens zum grossen Player Die Erfolgsgeschichte von Müller Verpackungen setzt sich heute bereits in der fünften Generation fort. Grund genug für einen Besuch in der Zentrale in Münchenstein. Dorothea Gängel

Beim Rundgang durch die Fertigung von Münchenstein: Roland Tanner, Managing Director der Müller AG Verpackungen (l.), und Christian Reinau, CEO Müller Group. Foto: Nicole Pont

Die Geschichte der Müller AG Verpackungen begann im Jahre 1897 mit der Firmengründung durch das Ehepaar Rudolf und Elisabeth Müller-Thommen und der Einstellung des ersten Mitarbeiters. Heute ist daraus eine Unternehmensgruppe entstanden, die 120 Millionen Franken Umsatz pro Jahr macht und 400 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in der Schweiz und in Deutschland beschäftigt. Viel ist in den 125 Jahren passiert, eines hat sich nicht verändert: Das Unternehmen ist nach wie vor in Familienhand.