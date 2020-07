Fahndung nach dem «Schwarzwald-Rambo» – «Der Wald ist sein Wohnzimmer» Ein 31-Jähriger entwaffnet vier Polizeibeamte und flüchtet ins Dickicht des Schwarzwaldes. Seit Tagen schon sucht die deutsche Polizei mit Hochdruck nach dem Mann. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand der Dinge. Sven Hoti

Grossaufgebot in Oppenau: Polizeifahrzeuge stehen auf einen Sportplatz, der als Sammelpunkt dient. Foto: Philipp von Ditfurth (DPA/Keystone)

Was ist passiert?

Am vergangenen Sonntagmorgen bemerkte der Besitzer einer verlassenen Waldhütte im Schwarzwald nahe des Städtchens Oppenau im Bundesland Baden-Württemberg einen Unbekannten mit Pfeil und Bogen, welcher sich unerlaubterweise Zutritt zur Hütte verschafft hatte. Er meldete dies der Polizei, welche mit einem Aufgebot von vier Beamten den Mann zur Rede stellen wollte. Die Beamten fanden den Mann an einem Tisch sitzend vor, eine Weste mit Schusspatronen umgeschnallt. Die Polizeibeamten forderten den Mann auf, seine Waffen auszuhändigen. Dieser hat nach Angaben der Polizei von Baden-Württemberg den Befehlen Folge geleistet. Nichts deutete auf eine Eskalation hin.

Als die vier Polizeibeamten jedoch alle Waffen aus der Hütte geschafft und den Mann für eine körperliche Durchsuchung nach draussen beordern wollten, habe der immer noch sitzende Unbekannte eine Pistole hervorgeholt und diese auf einen der Beamten gerichtet. Die Waffe sei von den Polizisten als echt eingestuft worden, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Reinhard Renter, am Dienstag an einer Pressekonferenz. Der Mann habe die Beamten aufgefordert, ihre Waffen abzulegen und das Gelände zu verlassen. Danach flüchtete der Unbekannte in das Schwarzwalder Dickicht. Seither fehlt jede Spur vom «Schwarzwald-Rambo», wie ihn die deutsche «Bild»-Zeitung taufte.

Wie läuft die Suchaktion?

Die Jagd nach dem Mann dauert an. «Es wird vermutlich eine längere Suche geben», kündigte Polizeipräsident Renter am Dienstag an. Doch man sei personell und technisch hierzu in der Lage. «Wir bleiben dran, wir haben einen langen Atem.»

Am Dienstag seien die Ermittlungen in die dritte Phase gestartet, so Renter. Zum Zug kämen nun Fahndungskonzepte im offenen wie auch im verdeckten Bereich und weitere taktische Mittel. Aktuell seien rund 200 Polizisten, darunter Mitglieder des Sondereinsatzkommandos und der Bundespolizei, und zahlreiche Helikopter im Einsatz. Die Polizei habe das Gebiet, in welchem der Beschuldigte vermutet werde, umstellt und führe weiterhin Strassen- und Verkehrskontrollen durch.

Am Montag noch sei der Wald in der näheren Umgebung und damit zahlreiche Hütten im Wald durchsucht worden. Renter stellte klar: «Den Wald werden wir jetzt nicht mehr durchkämmen.» Ansonsten müsse man jeden Tag wieder von Neuem starten, so der Polizeipräsident.

Als Vorsichtsmassnahme hatten die lokalen Behörden am Montag alle Schulen und Kindergärten im Umkreis geschlossen. Seit Dienstag sind diese wieder geöffnet. Die Schüler dürften sich jedoch dafür entscheiden, vom Unterricht fernzubleiben, betonte Oppenaus Bürgermeister, Uwe Gaiser, am Dienstag an der Pressekonferenz.

Die Polizei fordert die Menschen weiterhin auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben und keinen Anhalter mitzunehmen. Verschiebbare Tätigkeiten im Freien sollten möglichst unterlassen und die Waldgebiete in der Tourismusregion gemieden werden. Die Deutsche Flugsicherung erliess ein Durchflugverbot.

Wieso dauert die Suche so lange?

Oppenau ist ein Städchen mit rund 4700 Einwohnern und einer Fläche von 7300 Hektaren. 80 Prozent dieser Fläche ist bewaldet. Die Polizei spricht daher auch von einem «überwiegend unübersichtlichen Gelände». Hinzu kommt, dass der Gesuchte in der Gegend aufgewachsen ist und sich somit gut auskennen dürfte. Gemäss der Polizei soll der Mann ohne festen Wohnsitz bereits in den Wochen zuvor in dem Wald abgetaucht sein und in der eingangs erwähnten Hütte im Wald gehaust haben.

Wie konnte ein Mann vier Polizisten entwaffnen?

Polizeipräsident Renter zeigte sich am Dienstag verärgert über die teilweise spöttischen Reaktionen in den sozialen Netzwerken zu den vier Polizisten, welche dem Beschuldigten ihre Waffen aushändigten. «Die vier Kolleginnen und Kollegen haben alles richtig gemacht. Die Bedrohungslage war so gross, dass sie gar keine andere Chance gehabt hätten. Das wichtigste Gut ist immer noch das Leben», betonte Renter.

Renter las aus der Vernehmung des Polizisten, auf den die Waffe gerichtet war, vor, um die lebensbedrohliche Lage zu veranschaulichen: «Die Situation war für mich sehr bedrohlich. Ich habe jederzeit damit gerechnet, dass er schiessen könnte und ich in dieser Hütte sterbe.»

Berichte darüber, dass die Beamten nicht für so eine Situation ausgebildet gewesen wären, dementiert der Präsident. «Die Kolleginnen und Kollegen hatten die nötige Ausbildung und Erfahrung, um mit so einer Situation umgehen zu können.»

Die Beamten würden derzeit betreut und könnten diese Woche wieder ihren Dienst antreten, wenn sie wollten, so Renter.

Wo hält sich der Gesuchte derzeit auf?

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Gesuchte immer noch in der Region Oppenau aufhält. Da er aus der Gegend stamme und zuletzt auch in diesem Wald gewohnt hatte, fühle er sich sehr sicher hier. «Der Wald war schlichtweg sein Wohnzimmer», so Renter. «Würde er sich aus seinem gewohnten Terrain entfernen, würde er sich unsicher fühlen.»

Was droht dem Beschuldigten, wenn er gefasst wird?

Die Staatsanwaltschaft stützt sich bei der Beweislage auf die Angaben der vier Polizeibeamten, welche getrennt vernommen worden waren. «Die Staatsanwaltschaft ist zum Ergebnis gekommen, dass sich der Sachverhalt so wie erwähnt abgespielt hatte», sagte der Leitende Staatsanwalt von der Staatsanwaltschaft Offenburg, Herwig Schäfer. Laut Schäfer liege somit eine besonders schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit dem unerlaubten Führen einer Schusswaffe vor. Dem Beschuldigten drohten somit zwischen 5 bis 15 Jahre Haft.

Was ist über den «Wald-Rambo» bekannt?

Beim Gesuchten handelt es sich um den 31-jährigen Yves R. Die Ermittler bezeichneten den gebürtigen Deutschen als Waffennarr, welcher nach aussen hin jedoch nicht als gefährliche oder schiesswütige Person aufgefallen sei. In der offiziellen Personenfahndung wird R. als gewalttätig beschrieben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte R. im Herbst vergangenen Jahres seine Wohnung verloren und war zuletzt arbeitslos. Einwohner nahmen den Oppenauer als auffällige, aber ruhige Person wahr, die unabhängig von der Jahreszeit immer einen schwarzen Mantel trug und manchmal sogar mit einer Ratte auf der Schulter unterwegs war. Nach dem Rausschmiss aus der Wohnung habe sich R. nach einem Aufenthalt auf einem Parkplatz in seinem Auto in den Wald zurückgezogen. «Er sieht sich selbst als Waldläufer, der auf sich allein gestellt gut in der Natur sein kann», sagte der Leitende Staatsanwalt, Dr. Herwig Schäfer, am Dienstag.

Polizeilich gesucht: Yves R. gilt als Waffennarr. Einwohner i n Oppenau n ahmen den 31-Jährigen als auffällige, aber ruhige Person wahr . Foto: Twitter

Fest steht: R. ist kein unbeschriebenes Blatt. Wie die «Bild»-Zeitung am Dienstag berichtete, war der 31-Jährige mehrfach vorbestraft. Sein Strafregister soll Dutzende Einträge haben, darunter den Besitz von Kinderpornografie und einen Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz. Staatsanwalt Schäfer bestätigte diese Medienberichte am Dienstag. R. sei ausserdem polizeibekannt gewesen wegen Verstössen gegen das Waffengesetz. Im Jahr 2010 verletzte er eine Bekannte nach einem Streit mit einer Sportarmbrust schwer, weswegen er zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden war. Ihm wurde ausserdem untersagt, Waffen und Munition zu besitzen – ein Verbot, an welches sich R. jedoch nicht hielt. 2019 war er wegen unerlaubten Umgangs mit Sprengmitteln und Waffen zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Haftstrafe ist noch ausstehend.

Was ist über sein Motiv bekannt?

Zum Motiv des Gesuchten gibt es noch keine Hinweise. «Wir wissen noch nicht, was den Beschuldigten dazu bewogen hat, so zu handeln», sagte der Staatsanwalt Herwig Schäfer. Es gebe keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Zwar liege ein Hinweis vor, dass der Beschuldigte im Jahr 2004 wegen einer fremdenfeindlichen Schmiererei aufgefallen sei. Entsprechender Hinweis sei jedoch noch nicht verifiziert worden. «Der Grund für sein Handeln ist wahrscheinlich in der Persönlichkeit des Beschuldigten zu suchen.»