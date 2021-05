Geschichte des Bettelns in Basel – Der «wahre» und der «falsche» Bettler Wer glaubt, die Bettelei in der Stadt Basel sei neu, irrt. Gebettelt wurde hier schon vor Jahrhunderten. Dominik Heitz

Reiche geben einem Krüppel und Bettler etwas Geld – ein Bild aus Johann Bernhard Basedows «Elementarbuch» von 1774. Illustration: Daniel Chodowiecki

«Hesch mer e Stutz?» Der Satz aus dem Munde eines aus der Gesellschaft gefallenen einheimischen Bettlers wirkt auf uns oft glaubwürdiger als die Rumäninnen und Rumänen, die seit der Aufhebung des Bettelverbots in grosser Zahl aus ihrem Heimatland nach Basel reisen und hier um Geld bitten. Wir trauen ausländischen Menschen, die gruppenweise betteln gehen, weniger über den Weg als lokalen Einzelgängern. Denn in unserer Welt, in der ein äusserst gut ausgebautes Auffangnetz für Arme, Invalide und Kranke besteht, macht sich – verständlicherweise – schnell Argwohn und Skepsis breit gegenüber jenen aus Osteuropa, die als gut organisierte Bettler auftreten.