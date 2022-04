Fragen und Antworten – Der Vincenz-Prozess geht zu Ende – welches Urteil ist zu erwarten? Am Mittwochmorgen kommt der Richterspruch im Verfahren gegen den ehemaligen Starbanker Pierin Vincenz. Was Sie dazu wissen müssen. Jorgos Brouzos

Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz erscheint mit Anwalt Lorenz Erni zum Prozess. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Mittwoch um 8.30 Uhr steht die vorerst letzte Episode im Wirtschaftsprozess des Jahres an: Dann wird das Bezirksgereicht sein Urteil über Pierin Vincenz und seinem ehemaligen Geschäftspartner Beat Stocker sowie fünf weitere Beschuldigte fällen (wir berichten ab 8.15 Uhr live im Ticker).

Welches Urteil ist zu erwarten?

Die meisten Prozessbeobachter erwarten einen Schuldspruch wie zum Beispiel der Freiburger Strafrechtsprofessor Marcel Niggli: «Trotz aller Schwächen der Anklage rechne ich mit einer Verurteilung.» Der Grund: «Die Erfahrung lehrt, dass ein Beschuldigter, der bereits in Untersuchungshaft einsass, nicht freigesprochen wird. Denn bei einem Freispruch müsste der Staat Entschädigung für die erlittene U-Haft zahlen, das gibt es so gut wie nie.» Vincenz und Stocker sassen insgesamt 106 Tage in U-Haft. Hinzu kämen hohe Entschädigungen für die zahlreichen Anwälte der Beschuldigten. Zudem hat einer der Beteiligten bereits einen Strafbefehl akzeptiert: Der Anwalt Beat Barthold, der im Dienste von Vincenz und Stocker bei den Beteiligungsgeschäften Commtrain und Eurokaution stand, wurde schuldig gesprochen, beim Verstecken der Beteiligungen geholfen zu haben. Er wurde wegen mehrfacher Gehilfenschaft zu Betrug zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Ist das Urteil endgültig?

Die Staatsanwälte Marc Jean-Richard-dit-Bressel (l.), Thomas Candrian (M.) und Oliver Labhart (r.). Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nein, das Urteil dürfte laut Prozessbeobachtern fast sicher weitergezogen werden. Gibt es für die Beschuldigten keinen Freispruch auf der ganzen Linie, werden die Verteidiger den Fall an die nächste Instanz weiterziehen. Bei einem milden Urteil dürfte das Gleiche für die Staatsanwaltschaft gelten. Der endgültige Richterentscheid könnte damit erst in ein paar Jahren fallen.

Wie lief der Prozess ab?

An den ersten beiden Prozesstagen wurden die Beschuldigten befragt, damit sich die Richter ein Bild von ihnen machen konnten. Danach nahmen die Plädoyers viel Raum ein. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger lasen jeweils Stunden aus ihren Dokumenten vor. Die verschiedenen Parteien erfuhren dabei offenbar jeweils wenig Neues, und sie kümmerten sich um ihre E-Mails. Einige Beschuldigte waren für die späteren Prozesstage dispensiert, sodass gegen Ende der Verhandlung die Anzahl der Anwesenden deutlich kleiner wurde.

Was genau wirft die Anklage vor?

Dem ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und dem Geschäftsmann Beat Stocker wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sich an Firmen beteiligt und dann dafür gesorgt zu haben, dass Raiffeisen und Aduno die Firmen kaufen. Das Problem dabei: Sie sollen nicht offengelegt haben, dass sie an den Firmen beteiligt waren.

Beiden wirft die Staatsanwaltschaft Betrug und ungetreue Geschäftsbesorgung vor aufgrund der versteckten Beteiligungen. Die beiden Hauptbeschuldigten Vincenz und Stocker sollen 9 respektive 16 Millionen Franken zurückzahlen. Zudem geht es um überrissene Spesenabrechnungen im Umfang von 600’000 Franken. 200’000 Franken davon fielen in Nightclubs an. Werden sie verurteilt, drohen Vincenz und Stocker Freiheitsstrafen von je sechs Jahren.

Was sagen die Beschuldigten dazu?

Alle Beschuldigten weisen die Schuld von sich und fordern einen Freispruch. Vincenz sagte am letzten Verhandlungstag: «Ich bin mir bewusst, dass ich in den 20 Jahren bei Raiffeisen auch Fehler gemacht habe und dass ich auch mal übertrieben habe. Aber ich habe nie die Absicht oder den Vorwand gehabt, Aduno oder Raiffeisen zu schädigen.»

Musste sich zum Vorwurf des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor Gericht erklären: Beat Stocker (r.) am Raiffeisen-Prozess. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Wer stand alles vor Gericht?

Neben den Hauptangeklagten Vincenz und Stocker wurde gegen fünf weitere Personen Anklage erhoben. Wobei der Mitbeschuldigte Peter Wüst, Co-Gründer der Beteiligungsfirma Investnet, aus gesundheitlichen Gründen nicht am Prozess teilnehmen konnte. Wegen einer schweren Krankheit wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. (Mehr dazu: Das sind die Menschen hinter dem Vincenz-Prozess)

Wem soll ein Schaden entstanden sein?

Der Bank Raiffeisen und der Bezahlkartenfirma Aduno. Sie werfen den Beschuldigten vor, dass sie zu viel für die Firmen bezahlt haben. Dadurch sei ihnen ein Schaden im Umfang von mehreren Millionen Franken entstanden. Die beiden Unternehmen treten daher im Verfahren als Nebenkläger auf.

Haben die Raiffeisen-Kunden wegen der Sache einen Nachteil erlitten?

Nein, die Kunden haben unter der Geschichte nicht gelitten. Auch das Image der Bank Raiffeisen hat durch die Sache wohl nicht nachhaltig gelitten, sie hat in den letzten Jahren stetig Neukunden gewonnen. Finanziell sei der Schaden aber gross, so die Bank. Auch Aduno macht einen grossen Verlust durch die Affäre geltend. Beiden Unternehmen dürften durch das Verfahren zudem grosse Anwaltskosten entstanden sein.

Was ist eigentlich mit dem Geld aus den Firmendeals passiert?

Darauf lieferte der Prozess wenig Antworten. Es zeigte sich aber, dass Pierin Vincenz einen aufwendigen Lebensstil hatte. Viel Geld dürfte in verschiedene Immobilien geflossen sein. Zudem soll Vincenz einer Tänzerin einen siebenstelligen Betrag als Entschädigung gezahlt haben, nachdem es im Hotel zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Richter Sebastian Aeppli gibt am Mittwoch das Urteil bekannt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Wie geht es weiter?

Die Parteien erhalten nach der Urteilsverkündung zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Das begründete Urteil dürfte aber erst in einigen Monaten vorliegen. Erst wenn die Parteien die Begründung der Richter gelesen haben, wissen sie, wo der Ansatz für eine Korrektur des Urteils liegt. Dann beginnt die eigentliche Arbeit für die nächste Instanz.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

