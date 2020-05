Maradona bewunderte ihn – Der vielleicht beste Fussballer der Geschichte ist tot Ein brutaler Überfall kostete Tomás «Trinche» Carlovich das Leben, in Argentinien ist die Trauer gross. Früher führte er Argentiniens Nationalteam alleine vor und bei ihm wurde sogar Diego Armando Maradona ehrfürchtig. Fabian Sangines

«Trinche» Carlovich: In Europa kaum bekannt, in Südamerika verehrt. Getty Images

35’000 Zuschauer trauten ihren Augen nicht. 45 Minuten waren gespielt, in einem Testspiel, das für Argentiniens Fussball-Nationalmannschaft zu einem Schaulaufen hätte werden sollen. Ein letzter Kick vor der Weltmeisterschaft 1974. Gegner war eine Auswahl aus Rosario, dem Ort, an dem 13 Jahre später Lionel Messi zur Welt kommen sollte. Vornehmlich bestand die zusammengewürfelte Truppe aus Spielern, die bei den Erstligisten Newell’s Old Boys und Rosario Central engagiert waren. Nur einer kam aus der 2. Liga. Ein bald 28-Jähriger namens Tomás Carlovich. Und dieser Unbekannte spielte das Nationalteam im zentralen Mittelfeld schwindelig. 3:0 stand es in der zweiten Halbzeit für die regionale Auswahl – eine Demütigung für die «Albiceleste». Der Linksfuss zauberte, bis er nach 60 Minuten ausgewechselt wurde. Der Legende zufolge auf dringende Bitte von Nationaltrainer Vladislao Cap.