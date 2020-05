Kommentar zur Rolle der SRG – Der verzweifelte Versuch von SRF, Staatsnähe zu negieren Chefredaktor Tristan Brenn beschwört die Unabhängigkeit des Senders – doch dies gelingt nur halbherzig. Meinung Rico Bandle

Diese Woche wandte sich SRF-Chefredaktor Tristan Brenn in einem Webvideo an das Publikum. Dabei äusserte er sich zu Vorwürfen, wonach der Sender in der Corona-Krise zu sehr auf der Linie des Bundesrats berichte und bewusst Panik schüre. Dabei handle es sich um «Diffamierungen», ja sogar um «Verschwörungstheorien», meinte er.