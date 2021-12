Mord im Café 56 in Basel – Der Verurteilte sagt: «Ich habe niemanden getötet» Ein Albaner wurde nach der Tötung zweier Männer im Kleinbasler Café 2017 zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt. Er sei in die Situation reingerutscht, sagt er nun. Und kämpft für seine Freiheit. Leif Simonsen

Zwei Männer richteten im Frühjahr 2017 ein Blutbad im Café 56 an. Ein Albaner wurde danach zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt – dagegen wehrt er sich. Foto: Martin Regenass

Die Szenen am Abend des 9. März 2017 waren an Brutalität kaum zu überbieten. Zwei bewaffnete Männer traten in das Café 56 an der Kleinbasler Erlenstrasse ein und schossen auf drei Männer. Zwei starben, einer wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten stammen aus Albanien und werden im Drogenhändler-Milieu verortet.

Der heute 45-jährige E. B. wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Dagegen wehrt er sich. Sein Vater hat einen der schillerndsten Anwälte angeheuert, der ihn vor dem Basler Appellationsgericht vertritt: den Zürcher Milieu-Rechtsanwalt Valentin Landmann. Am Donnerstag war der Prozessauftakt.