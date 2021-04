Dritter Schlussrang für Sm’Aesch-Pfeffingen – Der versöhnliche Abschluss einer aussergewöhnlichen Saison Sm’Aesch-Pfeffingen blickt auf eine turbulente Spielzeit zurück, in der es seinen hoch gesteckten Zielen nicht gerecht werden konnte. Für die kommende Saison sieht die Erwartungshaltung im Birstal nicht anders aus. Benjamin Schmidt

Nach siebzehn Tagen Quarantäne holt sich Sm’Aesch gegen Cupsieger Schaffhausen durch eine Willensleistung die Bronzemedaille der Nationalliga A. Foto: Christoph Jermann (Sm’Aesch-Pfeffingen)

«Es existiert kein Sm’Aesch-Fluch!» Dies stellt Sm’Aesch-Geschäftsführer Fabio Back unmissverständlich klar. In der Vergangenheit gab es diverse Medienberichte, die dem Baselbieter Volleyballclub einen ebensolchen attestierten, nachdem die Titelpläne des Vereins in den letzten Jahren stets durch verschiedene Faktoren jäh begraben worden waren. 2019 unterlag man immerhin noch sportlich im Meisterschafts- und Cupfinal Viteos NUC, das sich am vergangenen Donnerstag erneut zum Schweizer Meister krönte. 2020 und 2021 wurden Sm’Aeschs Ambitionen von der Pandemie zerstört. Letztes Jahr geschah dies in Form eines frühzeitigen Meisterschaftsabbruchs, dieses Jahr schied Sm’Aesch im Halbfinal gegen Düdingen am grünen Tisch aus dem Wettbewerb aus, da man mehrere Corona-Fälle im eigenen Team vermelden musste.

Trotz dieser unglücklichen Umstände, für die der Verein nicht einmal wirklich was kann, sucht Back die Gründe für die ausbleibende Silberware auch im sportlichen Bereich. «Wir sind gegen Kanti Schaffhausen im Cup-Halbfinal ausgeschieden, auch das zweite Spiel gegen Düdingen hätten wir so nicht verlieren dürfen. Wenn du Titel holen willst, reicht ein schlechtes Spiel, und du bist weg vom Fenster.» Genau daran möchten Back und sein Umfeld im Hinblick auf die kommende Saison ansetzen. «Es reicht nicht, nur in der Quali überlegen zu sein. Nächstes Jahr wollen wir es noch besser machen.»

Kader für kommende Saison schon fast komplett

Um dies gewährleisten zu können, basteln Back, Trainer Andi Vollmer sowie das Co-Präsidium um Laura Tschopp und Matthias Preiswerk bereits seit vergangenem Dezember an der Kaderplanung für die nächste Spielzeit. Mit diversen Teamstützen konnte man verlängern, dazu kamen die Verpflichtungen von Sarah van Rooij und Tabea Eichler. «Die Arbeit ist eigentlich schon gemacht», verrät Back. Elf von zwölf Kaderspielerinnen für die neue Saison stehen schon fest. Fix sind erst die Abgänge von Mittelblockerin Gabi Schottroff, die zurück nach Zürich zu Volero wechselt, sowie von Passeuse Annaleah Maeder, die ein dreijähriges Stipendium an der University of California in Berkeley erhalten hat. Besonders ihr Abgang schmerzt Back: «Andi Vollmer hat sie in den vergangenen Jahren zu einer Top-Passeuse geformt. Doch wir freuen uns auch für sie.» Dass man nicht jedes Jahr alle Spielerinnen halten kann, gehöre zum Geschäft, weiss auch Back: «Im Volleyball steht der Sport nicht immer an erster Stelle. Besonders ausländische Spielerinnen verlassen uns, weil sie zurück zu ihren Familien gehen oder ihren Universitätsabschluss machen wollen.» Die restlichen Veränderungen im Kader will der Verein in den kommenden Wochen bekannt geben.

So oder so ist sich Back sicher, dass das Kader für die kommende Saison gerüstet ist. Ob es gar besser ist als das alte? «Das weiss ich nicht, ich hoffe es», sagt er. Schwer zu toppen wird auf jeden Fall der Teamgeist sein, von dem bereits vor der abgelaufenen Saison verschiedene Quellen des Vereins schwärmten. Dieser war es auch, der primär dazu geführt hatte, dass sich die Sm’Aesch-Akteurinnen nach der Enttäuschung über das Aus gegen Düdingen sowie ganzen siebzehn Tagen Quarantäne und dem dadurch verursachten Trainingsrückstand dennoch noch einmal aufbäumten, um sich gegen Kanti Schaffhausen in der Best-of-three-Serie um Rang drei die Bronzemedaille in der Meisterschaft zu sichern. Was Sm’Aesch gegen den Cupsieger dann auch tatsächlich gelang. Eine Willensleistung, die ein versöhnliches Ende einer turbulenten Saison ermöglicht hat. «Ein schöner Abschluss war uns extrem wichtig. So konnten die Spielerinnen im Gegensatz zum letzten Jahr nach der Quarantäne noch einmal miteinander auf dem Feld stehen und die Saison mit einem Sieg beenden», so Back.

Die Ziele bleiben dieselben

Dennoch muss man sagen – und das sieht auch der Geschäftsführer so – dass die Volleyballerinnen ihren Zielen nicht gerecht wurden. Diese sollen sich aber für nächstes Jahr nicht ändern, stellt Back klar: «Wir greifen erneut voll an, sonst müssen wir gar nicht antreten. Wir haben aber auch gelernt, dass man nicht alles planen kann.»

Doch all jenes, was planbar ist, wird die Geschäftsstelle in den nächsten Monaten angehen, während sich die Spielerinnen in der Sommerpause oder bei ihren Nationalteams befinden. So werden Rahmenbedingungen dafür geschaffen, im August, wenn der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wird, sportlich maximal reüssieren zu können.

Nebst der Akquirierung von neuen Sponsoren möchten Back und Co. auch die Marke Sm’Aesch stärker in der Region verankern, durch gezieltes Marketing sowie die damit verbundenen Projekte, von denen wie bereits letztes Jahr einige geplant sind. «Unser Ziel ist, dass möglichst viele Leute Sm’Aesch-Heimspiele standardmässig im Kalender stehen haben, ähnlich, wie dies auch bei FCB-Fans der Fall ist», erhofft sich Back. Damit dies möglich ist, müssen zur neuen Saison wieder Zuschauer in den Hallen erlaubt sein. Dies wiederum ist nur möglich, wenn der Sport nicht mehr so von der Pandemie beeinflusst wird wie in der Vergangenheit. Dann erhielte Sm’Aesch auch endlich die Chance, wieder auf rein sportlichem Weg auf Titeljagd zu gehen.

