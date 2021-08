Lee «Scratch» Perry – Der verrückteste Schwyzer ist tot Der Reggae-Pionier, der mit Bob Marley zusammengearbeitet hatte, ist am Sonntag 85-jährig gestorben. Während 30 Jahren lebte der Jamaikaner in Einsiedeln. Nick Joyce

Lee «Scratch» Perry in seinem Haus in Einsiedeln (2013). Foto: Reto Oeschger

Es sind vor allem Nerds und Kenner, die den Namen Lee «Scratch» Perry kennen. Trotzdem: Ohne den jamaikanischen Musiker, Plattenproduzenten, Mystiker und Videokünstler würde die Welt heute ganz anders klingen. Perry, der am vergangenen Wochenende verstorben ist, war ein Innovator des Reggae und der vielen verschiedenen Musikgenres, die daraus hervorgingen.

Perry, der 1936 als Rainford Hugh Perry zur Welt kam, war für stilgebende Platten von Reggae-Grössen wie Bob Marley, Junior Murvin und Max Romeo verantwortlich, arbeitete aber auch mit den Punk-Pionieren The Clash, den Hip-Hop-Eklektikern The Beastie Boys und sogar mit Paul und Linda McCartney zusammen. Im Studio zeichnete Perry nicht einfach die Songs seiner vielen Klienten auf: Am Mischpult verfremdete er deren Musik bis zur Unkenntlichkeit, indem er ihr hallende Echoeffekte und Soundfetzen beigab. Mit seinen THC-verhangenen Klangräumen nahm Perry so viele Remix-Techniken vorweg, die heute in den Hip-Hop- und Dance-Szenen Standard sind.