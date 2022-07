Medien in der Ukraine – Der vermögendste Ukrainer will kein Oligarch sein Der ukrainische Unternehmer Rinat Achmetow zieht sich aus dem Mediengeschäft zurück. Ist das ein Erfolg für Präsident Selenski im Kampf gegen die Superreichen oder ein PR-Trick? Sonja Zekri

Sein politischer Einfluss in der Vorkriegs-Ukraine war gewaltig: Rinat Achmetow. Foto: ThomasxTrutschel (Imago, Photothek)

Rinat Achmetow, der reichste Mann der Ukraine, zieht sich aus dem Mediengeschäft zurück. Unfreiwillig, wie er sagt. Seine Media Group Ukraine werde alle Lizenzen für Fernsehsender und Printmedien an den ukrainischen Staat zurückgeben, so hatte er am Montag erklärt, seine Online-Veröffentlichungen werden eingestellt. 1,5 Milliarden Dollar habe er in sein Medienunternehmen investiert, 4000 Mitarbeiter seien dort beschäftigt.