Im Fokus: Stjepan Kukuruzovic – Der verlängerte Arm des Trainers Lausanne-Captain Stjepan Kukuruzovic ist der Routinier, der die vielen Talente in seinem Team führt. Er sagt: «Die Jungen halten mich auf Trab.» Tilman Pauls

Der 32-jährige Stjepan Kukuruzovic spielt seit 2018 im Trikot des FC Lausanne-Sport. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Beim FC Lausanne-Sport hat sich in diesem Sommer ja einiges getan. Neun Spieler sind gekommen, 13 gegangen, dazu steht mit Ilija Borenovic ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Doch inmitten des munter zusammengewürfelten Teams hält immer noch einer die Mannschaft zusammen: Stjepan Kukuruzovic.

Seit 2018 spielt der 32-Jährige inzwischen bei Lausanne und hat sich im internationalen Ineos-Farmteam als Captain, Integrationsfigur und Familienoberhaupt etabliert. «Die Jungen halten mich auf Trab», hat er vor ein paar Wochen in der «Schweiz am Wochenende» gesagt. Kukuruzovic ist mit seiner Erfahrung der verlängerte Arm des Trainers, der das Team auf dem Rasen führt und leitet.

Das hat in dieser Saison allerdings noch nicht wunschgemäss funktioniert: Mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen steht Lausanne-Sport punktlos am Ende der Tabelle. Aber nicht zuletzt Stjepan Kukuruzovic will dafür sorgen, dass er mit den jungen Spielern an seiner Seite im Duell gegen den FCB nun die ersten Punkte gewinnt.

