Ein Basler verändert die Schweiz – Der vergessene Gründungsvater Die Schweiz verdankt ihm den Schweizer Franken, die Gleichberechtigung von Stadt und Land und die Pressefreiheit. Doch niemand kennt Peter Ochs. Das soll sich ändern.

Der Basler Staatsmann Peter Ochs (1752–1821) in der Amtstracht eines Direktors der Helvetischen Republik, was einem heutigen Bundesrat entspricht. Foto: Archiv Tamedia

«Peter Ochs! Dieser Verräter», rief der berühmte Historiker Edgar Bonjour in seiner Altersvorlesung zur «Schweiz und Napoleon» in den Hörsaal der Uni Basel. Das war um 1990. Aber der Ausbruch ist unvergesslich. Die aufgeschreckten jungen Studierenden, darunter der Autor dieser Zeilen, fragten sich, wer um Himmels willen ist dieser Peter Ochs? Niemand hatte je zuvor den Namen gehört. Die Erklärung: Es handelte sich um Peter Ochs-Vischer (1752–1821), Basler Staatsmann, Jurist und Revolutionär, der 1798 das erste moderne schweizerische Staatswesen begründete, den direkten Vorläufer unseres heutigen Bundesstaates.

Französischer Satellitenstaat

So weit, so gut. Aber was war der Grund, dass ein Professor bei dessen Erwähnung fast zwei Jahrhunderte später immer noch dermassen in Rage geriet? Peter Ochs war als Oberzunftmeister und Stadtschreiber Mitglied der städtischen Oberschicht, des «Daig», und einer der bis heute wichtigsten Basler Politiker.

Weit und breit kein weisses Kreuz auf rotem Grund: Die Fahne der Helvetischen Republik war der französischen Trikolore nachempfunden und von 1798 bis 1803 die Schweizer Nationalflagge. Foto: SE

Das Meisterstück des Aufklärers und Staatsmanns war die «Helvetische Republik». Dieses Staatswesen, das statt des weissen Kreuzes auf rotem Grund eine grün-rot-gelbe Trikolore als Fahne hatte, war der Versuch, die Schweiz zu modernisieren. Es war Ochs, der in Paris die Verfassung der Helvetischen Republik schrieb und diese nach der Eroberung der Schweiz durch Frankreich am 12. April 1798 vom Balkon des Aarauer Rathauses ausrief. Der Schönheitsfehler: Die «Helvetik» war nur möglich, weil Frankreich kurz zuvor die Schweiz besetzt hatte. Der Widerstand war dementsprechend gross: Das Staatswesen existierte nur fünf Jahre. Erst im heute noch existierenden Bundesstaat von 1848 wurden Ideen der Helvetik umgesetzt.

Verbrüderungsfeier zwischen Stadt und Land auf dem Basler Münsterplatz vom 22. Januar 1798. Während Peter Ochs an einer Verfassung für die ganze Schweiz arbeitete, forderten die Baselbieter hier ihre Rechte ein. Foto: Archiv Tamedia

Noch von Ueli Maurer kritisiert

Die unheilige Allianz mit Frankreich wurde Ochs nie verziehen. Noch 2012 warf ihm Bundesrat Ueli Maurer (SVP) vor, gegen das eigene Lande gearbeitet zu haben. Aber Ochs wurde schon zu Lebzeiten zur Unperson. Sogar sein Name sollte verschwinden.

Denn Ochs Söhne nahmen den Familiennamen «His» (Quelle: Basler Jahrbuch) an. Da auch sein Grab beim Totentanz aufgehoben wurde, erinnerte lange nichts mehr an ihn. Dort wo Ochs beerdigt wurde, befindet sich heute eine BVB-Bushaltestelle. Erst seit 2002 gedenken an der Mauer der Predigerkirche wieder zwei Bronzeinstallationen des Staatsmanns. Sie hätten eigentlich Teil einer Skulptur der Basler Künstlerin Bettina Eichin zu Ehren von Ochs sein sollen, die aber nie aufgestellt wurde.

Anlässlich des 200. Todestages von Peter Ochs am 19. Juni will nun das Historische Museum den berühmten Basler endgültig in Erinnerung zurückrufen. Dies soll mit einer Ausstellung und einer reich illustrierten Publikation geschehen, welche Leben und Wirken des Revolutionärs fürs breite Publikum anschaulich darstellen.

«Man kann sich schon fragen, ob es ohne ihn zum heutigen Schweizer Bundesstaat gekommen wäre.» Benjamin Mortzfeld, Ausstellungsmacher vom Historischen Museum

«Man soll sich an ihn erinnern, weil er den Schweizer Franken, die Gleichberechtigung zwischen Staat und Land, den Verfassungsstaat, die Pressefreiheit und die Demokratie entwickelt hat», erklärt Ausstellungsmacher Benjamin Mortzfeld vom Historischen Museum. Ochs sei der direkte Vater unserer modernen Schweiz. «Man kann sich schon fragen, ob es ohne ihn zum heutigen Schweizer Bundesstaat gekommen wäre», so Mortzfeld.

Die Basler Künstlerin Bettina Eichin präsentiert 2002 ihre Eisenplastik an der Predigerkirche, um an Peter Ochs zu erinnern. Die Skulptur verweist auf das nicht mehr existierende Grab des Basler Politikers. Foto: Archiv Tamedia

