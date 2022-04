Volksmusik in Basel – Der Verein Stadt-Jodler löst sich nach 107 Jahren auf Zum letzten Mal lud der Club zum «Jodler-Obe» im Landgasthof in Riehen ein. Ob die Volkstradition in der Stadt am Rheinknie eine Zukunft hat, bleibt offen. Traurig war der Anlass allerdings nicht. Vivana Zanetti

Die Stadt-Jodler Basel-Riehen luden zum letzten Mal zu ihrem «Jodler-Obe» im Landgasthof ein. Foto: Pino Covino

Die Stadt-Jodler Basel-Riehen feierten am Samstagabend ihren letzten offiziellen Auftritt. Wohlbemerkt «feiern» und nicht «beklagen». Zwar sei es kein leichter Entscheid gewesen, den Verein im kommenden Herbst nach 107 Jahren aufzulösen. Vereinspräsident Christian Humm sagte aber gleich bei der Eröffnung des «Jodler-Obe» im Landgasthof Riehen, es solle ein fröhlicher und kein trauriger Anlass werden. So kam es auch: Zu Speis und Trank erhielten rund 300 geladene Gäste eine beachtliche Darbietung Schweizer Volkskultur, versuchten ihr Glück bei einer Tombola und schwangen am Ende sogar die Tanzbeine.