Basler Velohändler am Limit – Der Velo-Boom hört nicht mehr auf Seit Monaten warten Kundinnen und Kunden von Velogeschäften auf ihre Bestellungen. Die Lieferverzögerungen werden sich demnächst wohl kaum verkürzen. Wir haben bei Basler Velohändlern nachgefragt. Seraina Graf

Alles fährt Rad: Wer ein neues Velo kaufen will, muss sich momentan gedulden. Foto: Lucia Hunziker

Sie wollen sich ein neues Velo bestellen? Dann haben Sie sich den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Seit mehreren Monaten müssen Kundinnen und Kunden von Velogeschäften mit massiven Lieferverzögerungen rechnen. Grund dafür ist einerseits die heruntergefahrene Produktion von Fahrradbestandteilen in Asien. Bei einem positiven Corona-Fall werden teilweise ganze Fabriken wochenlang geschlossen. Hinzu kommen Komplikationen in der Logistik, sobald die Bestandteile produziert sind: Zu wenig verfügbare Container und fehlende Mitarbeitende in den Häfen verlängern die Lieferzeiten zusätzlich.