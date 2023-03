Alles zum FCB-Spiel in Luzern – Der VAR ist am Ende nicht wichtig, aber er nervt halt doch Ein Elfmeter von Fabian Frei genügt, um beim FC Luzern mit 1:0 zu siegen und sich in der Tabelle nach oben zu orientieren – aber eigentlich hat der FC Basel zwei Tore erzielt … Oliver Gut

Hinten gefestigt: Der FC Basel verteidigt abermals mit Dreierkette, in der es Riccardo Calafiori (links) unter anderem mit Mamady Diambou zu tun bekommt. Foto: Urs Flüeler (Keystone).

Vor dem Spiel

Es gab – wie fast immer beim FC Basel – Nebenschauplätze wie die vollzogene AG-Sanierung oder die sich wiederholende Fanmarsch-Thematik bei Spielen in Luzern. Und es gab die Hauptsache: Angereist mit einem überzeugenden Cup-Auftritt in St. Gallen (2:1-Sieg nach Verlängerung), ging es für die Basler darum, mit einem Sieg in der Zentralschweiz auch in der Liga einen Schritt nach vorne zu machen und so den Beweis eines Aufwärtstrends zu erbringen, seit Sportdirektor Heiko Vogel interimistisch Alex Frei als Trainer abgelöst hat.

Dieses Vorhaben versucht Rotblau wie schon in der Ostschweiz mit einer Dreier-Fünfer-Abwehrkette umzusetzen. Eine System-Anpassung nimmt Vogel dabei aber trotzdem vor: Anstatt davor in einem 3-4-3 die Flügel doppelt zu besetzen, entscheidet er sich für Bradley Fink neben Andi Zeqiri und damit für zwei echte Sturmspitzen.

Die erste Hälfte

Sicher verwandelt: Fabian Frei beim Elfmeter zum 1:0, das schliesslich den Basler Sieg bedeutet. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

Im Vergleich zu St. Gallen ein angepasstes System und fünf neue Spieler in der Startelf, dafür Michael Lang gesperrt und Zeki Amdouni nur auf der Ersatzbank: All das ist zu Beginn etwas viel für den FC Basel. Er sucht sich selbst und vor allem sein Spiel mit dem Ball, während die Abwehr engagierte Luzerner ordentlich in Schach zu halten versteht.

Sicherheit gewinnt der FCB dann nach einer halben Stunde – und nach einem ersten guten Pass, bei dem Darian Males an der Grenze zum Abseits Andi Zeqiri findet. Der Stürmer wird von FCL-Goalie Pascal Loretz gefoult, FCB-Captain Fabian Frei trifft vom Elfmeterpunkt zum 1:0.

Die zweite Hälfte

Ein Spektakel entsteht in der Folge nicht. Aber der FC Basel wirkt nun stilsicher und kontrolliert den Gegner über weite Strecken. Es ist zwar nicht so, dass die Basler diese Partie deswegen gewinnen müssen. Aber es ist auch nicht so, dass der Gegner zu genügend zwingenden Gelegenheiten kommt, um danach festzustellen, er hätte sich einen Treffer verdient.

Der Knackpunkt

Arbeitstag beendet: Sofyan Chader (ganz rechts) sieht in der 77. Minute Gelb-Rot. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

In der 77. Minute enteilt der eingewechselte Jean-Kévin Augustin in der eigenen Hälfte, um einen Konter zu fahren. Erstmals seit seinem Muskelfaserriss im Einsatz, wird er dabei von Sofyan Chader gefoult. Der Luzerner ist bereits verwarnt, sieht abermals Gelb und damit auch Rot.

Mit einem Mann weniger sind die Gastgeber definitiv nicht mehr in der Lage, den FC Basel ins Wanken zu bringen. Die Begegnung ist gelaufen.

Die Unparteiischen

Hugo Novoa trifft den Ball, aber auch Kimpioka: Der Ref lässt weiterlaufen, Novoa sprintet in den Angriff, schiesst ein Tor – und dann kommt der VAR … Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

Insgesamt machen die Referees auf dem Platz und im Studio in Volketswil einen ordentlichen Job. Allerdings gibt es eine Szene in der Nachspielzeit, die zu hinterfragen ist: Hugo Novoa erobert sich in der eigenen Platzhälfte in einem Zweikampf grätschend den Ball. Platzschiedsrichter Luca Cibelli beobachtet die Szene und entscheidet sofort auf weiterspielen. In der Folge kontern die Basler und erzielt derselbe Novoa das 2:0 – jedenfalls, bis sich der Video Assistant Referee meldet. Cibelli schaut sich die Szene an und macht seinen Entscheid rückgängig: Freistoss für Luzern statt Tor für Basel.

Das Problem daran: Die Zweikampf-Szene ist auch nach mehrmaligem Studium der Bilder von jener Art, die dem Schiedsrichter Ermessensspielraum zugesteht: Novoa trifft klar den Ball, erwischt aber fast zeitgleich auch den Mitspieler, aber nicht sonderlich hart. Hätte Cibelli gepfiffen, wäre dies ebenso in Ordnung gewesen wie es sein Entscheid ist, weiterlaufen zu lassen. Nicht in Ordnung ist, dass sich danach der VAR meldet, weil die Basler in der Folge ein Tor erzielen. Und auch nicht in Ordnung ist, dass Cibelli sich dadurch beeinflussen lässt, anstatt in einem 50:50-Fall zu seinem ursprünglichen Entscheid zu stehen. Ende einer Diskussion, die ganz anders geführt würde, hätten die Luzerner mit ihrem Freistoss das 1:1 erzielt …

Der O-Ton

FCB-Goalie Marwin Hitz gibt sich nach der Partie und auf die Wirkung des Trainerwechsels angesprochen, überzeugt: «Wir sind sicher auf dem richtigen Weg.»

Die Folge

Freude über den zweiten Pflichtspiel-Sieg in Folge: Heiko Vogel (links) und Jean-Kévin Augustin. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

Der FC Basel hat die Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem vierten Platz verbracht. Dieser würde zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League berechtigen. Vor allem aber standen die Basler letztmals am 6. November 2022 in der Super League so weit oben, als sie nach einem 0:0 gegen den FC Sion Dritte waren. Und gar noch länger ist es her, dass sie vor dieser Woche zwei Siege in Folge feierten: Diese gelangen mit Frei als Trainer letztmals am 1. Oktober der Fall, als man auf zuvor vier Siege in allen Wettbewerben in der Liga auch noch einen 3:2-Heimsieg gegen St. Gallen folgen liess.

In der Meisterschaft ist der FCB noch unbezwungen, seit Heiko Vogel interimistisch den Trainerjob von Alex Frei übernommen hat, wobei in vier Partien acht Punkte geholt wurden. Insgesamt feierte Rotblau mit dem Deutschen an der Seitenlinie vier Siege in sieben Pflichtspielen, verteilt über drei Wettbewerbe. Unter dem Strich steht also die Feststellung: Zumindest bis hierhin hat der Trainerwechsel einen positiven Einfluss auf die Basler Resultate.

Weiter geht es am Donnerstag mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Conference League, wenn der FC Basel zuhause Slovan Bratislava empfängt (21 Uhr). In der Liga folgt dann am Sonntag ebenfalls ein Heimspiel gegen den FC St. Gallen (16.45 Uhr).

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.