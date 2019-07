Der uralte letzte Schrei

Von Boris Müller (publiziert am Fri, 26 Jul 2019 14:21:51 +0000)

E-Scooter, diese Trottinetts für Faule, welche zurzeit die Metropolen dieser Welt fluten und für noch mehr Gehässigkeiten im Verkehr sorgen, sind, bis auf die Bauweise des Motors, gar keine neue Erfindung. Bereits Anfang des letzten Jahrhunderts waren Pöstler in New York versuchsweise mit benzinbetriebenen Trottis der Firma Autoped Company of Long Island City unterwegs. Auch Gangster sollen die wendigen und schnellen Zweiräder geschätzt haben um vor der Polizei zu fliehen. In Deutschland wurden die Gefährte von Krupps produziert. Einfach zu fahren waren diese Roller jedoch nicht, was möglicherweise mit ein Grund war, warum dem Ur-Scooter der kommerzielle Durchbruch nicht wirklich gelang. Zu den bekanntesten Motor-Trottinett-Fahrerinnen gehörte zweifelsohne die Frauenrechtsaktivistin (Suffragette) Florence Norman, welche die neue Erfindung von ihrem Mann geschenkt bekam und damit durch London kurvte.