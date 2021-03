Abo Erster Corona-Fall vor einem Jahr Als hätte das Virus gewusst, wie man Basel am besten überrascht

Am 27. Februar 2020 wurde Corona erstmals in Basel nachgewiesen, tags darauf die Fasnacht abgesagt. Die neue Wirklichkeit brach so schnell herein, dass die Vorstellungskraft kaum mithielt. Rückblick auf ein verrücktes Jahr.