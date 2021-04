Welche Rolle spielt David Trachsel? – Der Unruhestifter am rechten Rand Der Präsident der Jungen SVP Schweiz fällt durch harte Voten und extreme Positionen im Grossen Rat auf. Selbst in bürgerlichen Kreisen rümpft man über Trachsels Stil die Nase. Alessandra Paone

David Trachsel (links) wurde im vergangenen Herbst für die SVP in den Basler Grossen Rat gewählt. Foto: Kostas Maros / Tamedia

Der Saal Montreal des Congress Center ist praktisch leer. Die Grossrätinnen und Grossräte machen Mittagspause. David Trachsel sitzt aber noch da, vor ihm stehen eine Journalistin und ein Fotograf. Er glättet seinen blauen Anzug, kämmt das blonde, etwas gewellte Haar nach hinten und posiert dann für ein Foto.

Trachsel ist neu im Basler Kantonsparlament; er wurde im vergangenen Herbst für die SVP gewählt. Als Präsident der Jungen SVP Schweiz war sein Name aber damals schon landesweit bekannt. Und spätestens seit seinem ersten Votum als gewählter Politiker in Basel und nachdem er öffentlich die Corona-Krawalle in St. Gallen verteidigt hat, ist ihm die Aufmerksamkeit der Medien gewiss.