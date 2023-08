Der Unmut der Quartierbevölkerung wächst – Entschädigung und BVB-Kleinbusflotte? Im Gundeli will man wissen, wie es weitergeht SBB, BVB und Kanton stellen sich am Montag in einem Podium den Fragen der Quartierbevölkerung – und die haben es in sich. Tanja Opiasa

Gekappte Verbindung? Die Sperrung der Margarethenbrücke sorgt für Unmut im Gundeli. Foto: PD

Nach der Sperrung der Margarethenbrücke wächst im Gundeli der Unmut und das Unverständnis. Das weiss auch der Präsident des Vereins Gundeldinger Koordination und SP-Grossrat, Tim Cuénod – er lud am Montag zur offenen Diskussionsrunde rund um das Sorgenkind Margarethenbrücke ein. Anwesend waren Vertreter und Vertreterinnen der SBB, der BVB und des Kantons Basel-Stadt sowie zahlreiche Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen. Darunter Neuzugezogene, Ehemalige und Alteingesessene, die teilweise ihr ganzes Leben im Gundeli gewohnt haben. Man merkt: Der Diskurs um die sanierungsbedürftige Brücke hat sich schon längst von einer technischen Debatte wegbewegt.

Vielmehr geht es um ein Quartier, das sich benachteiligt fühlt – und das nicht zum ersten Mal: «Das Gundeli musste schon immer darum kämpfen, den Anschluss zum Rest der Stadt nicht zu verlieren», sagt ein langjähriger Anwohner. Man sei halt einfach «on the wrong side of the tracks – also auf der falschen Seite der Bahngleise», bedauert ein anderer. Allen gemeinsam ist der Wunsch, dass der Spuk bald ein Ende hat.

Die Stimmung hätte kippen können, aber abgesehen von einzelnen Spitzen blieb es bei einer gemässigten Q&A-Runde. Das dürfte mit dem Zeitpunkt zusammenhängen – seit der Hiobsbotschaft, dass mit einer Öffnung der Margarethenbrücke erst 2024 gerechnet werden kann, sind Wochen vergangen. «Wir waren schockiert», erinnerte sich Cuénod an den Freitag vor den Sommerferien, an dem die Margarethenbrücke von einem Tag auf den anderen gesperrt wurde. Auch GLP-Regierungsrätin Esther Keller, die den Anruf von Thomas Staffelbach, Gesamtkoordinator Basel der SBB, damals entgegennahm, erinnert sich an die Stille am Apparat: «Damit hatte niemand gerechnet», sagte sie zu Beginn der Podiumsdiskussion.

«Die erste Wut ist verflogen, jetzt wollen wir im Gundeli wissen, wie es weitergeht.» Tim Cuénod, Präsident Quartierkoordination

«Uns war klar, was der Schritt für die Bevölkerung bedeuten würde», sagt Staffelbach, der mit der Teilnahme an der Podiumsdiskussion einen schweren Gang antrat. Aber: Man wolle auch in schlechten Zeiten hinstehen und Präsenz zeigen. «Und nicht nur bei Eröffnungen», fügt Keller an. Sie fände es wichtig, dass die Anwohner und Anwohnerinnen die Fragen stellen können, die sie beschäftigten. «Die erste Wut ist verflogen, jetzt wollen wir im Gundeli wissen, wie es weitergeht», sagte Cuénod am Montag der BaZ.

Angesetzt sei die Podiumsdiskussion bereits vor Wochen gewesen, räumte er ein. Aber: Damals habe man über Gründe und das Ausmass der Sperrung noch zu wenig gewusst. Mittlerweile sei allen klar, dass sie sich noch eine Weile mit den Auswirkungen der Sperrung auseinandersetzen müssten.

«Die BVB könnten doch eine Flotte aus Kleinbussen zusammenstellen und die Passagiere so über die Brücke befördern?» Gundeli Anwohner

Was mögliche Lösungen angeht, zeigten sich einige Anwesende äusserst kreativ. «Die BVB könnten doch eine Flotte aus Kleinbussen zusammenstellen und die Passagiere so über die Brücke befördern», wendet sich ein Podiumsteilnehmer an BVB-Vizedirektor Roman Oppikofer. «Da wären wir dann so auf Niveau VW-Bus und könnten nicht mehr als 8 bis 9 Passagiere pro Fahrt befördern – das wäre unglaublich umständlich», meint dieser und fügt an: Bereits jetzt nähmen die BVB Unkosten von 10’000 Franken in Kauf – täglich. Den weiteren Input, einen Transport für Beeinträchtigte zu organisieren, versprach Oppikofer jedoch abzuklären.

Auch für ältere Menschen müsse eine solche Idee in Betracht gezogen werden, wirft jemand ein. «Schliesslich kann nicht jeder Velo fahren», tönts aus den Reihen. Punkto Velo: Da wünscht sich der Sitznachbar, dass man nicht nur die Lastwagen, sondern gerade auch die Autos von der Margarethenbrücke verbannt – «der Gerechtigkeit wegen». Das würde nur an anderen Stellen Verkehrschaos generieren, erwidert Keller, die sich während des ganzen Anlasses darum bemüht, jeder noch so banal wirkenden Frage gerecht zu werden.

Kurzfristig eine Notfallbrücke zu bauen, sollte doch möglich sein, meint jemand – an anderen Stellen stellten die SBB doch auch äusserst schnell ein Alternativprogramm auf. «Unsere Ingenieure sind schon jetzt viel schneller daran, als wir gedacht haben», erwidert Staffelbach. Ob der Kanton denn nicht «einfach» eine grosse Summe Geld sprechen könnte, damit man «irgendeine» Alternative hätte, will jemand wissen. «Der Regierungsrat hat die BVB, was mögliche Lösungsideen betrifft, nicht eingeschränkt, im Gegenteil», sagt Keller, die gleich darauf gefragt wird, ob der Regierungsrat sich schon überlegt habe, Entschädigungszahlungen an die Betroffenen zu veranlassen. Sie antwortet: Da fehle die gesetzliche Grundlage.

Voten, die die Lage als «wenig dramatisch» herunterspielen und die Bahnhof-Passerelle als willkommene Abwechslung preisen, werden mit spitzen Kommentaren quittiert. «Ich verstehe die Welt nicht mehr», meint eine Anwohnerin, die sich für die 20’000 Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen eine schnelle Lösung wünscht. Und noch lange nach dem Ende der Diskussion hallt das «Könnte man nicht» und das «Nein, es geht nicht schneller» noch in den Räumen des Restaurants Bundesbahn nach.

