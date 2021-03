Im Fokus: Silvan Widmer – Der Unersetzbare kehrt zurück Silvan Widmer wird am Samstag gegen den FC Lugano wohl sein Comeback geben – und anschliessend gleich zur Nationalmannschaft reisen. Tilman Pauls

Silvan Widmer kehrt nach seinem Muskelfaserriss aus dem Spiel gegen den FC Winterthur pünktlich zur Länderspielpause wieder zurück. Foto: Freshfocus

An den FC Lugano hat Silvan Widmer fast nur gute Erinnerungen. Zwölf Mal hat er gegen die Tessiner gespielt, sechs Mal mit dem FC Basel in der Super League und sechs Mal mit dem FC Aarau in der Challenge League. Gerade mal zwei Spiele hat er verloren und ein Mal – im August 2012 – steuerte er beim 3:1 der Aarauer alle drei Assists bei.

Es passt also, dass Widmer in Lugano wohl sein Comeback geben wird, nachdem er zuletzt ausgefallen ist. Erst war es eine Corona-Infektion, danach hatte er mit den Folgen des Virus zu kämpfen, und bei seiner Rückkehr im Cup gegen den FC Winterthur zog er sich nach wenigen Minuten einen Muskelfaserriss in der Wade zu.

Zwölf Spiele hat Widmer in dieser Saison verpasst, doch jetzt kehrt er pünktlich zur Länderspielpause zurück. Zwar dürfte ihm im Team von Vladimir Petkovic nur die Rolle hinter Kevin Mbabu bleiben. Dafür ist er beim FCB umso wichtiger: Zuletzt hatte mit Jasper van der Werff ein gelernter Innenverteidiger rechts ausgeholfen – mit mässigem Erfolg.

Nun ist der eigentlich unersetzbare Widmer zurück. Dem FC Basel, der sich seit Monaten auf der Suche nach etwas Konstanz befindet, kann das nur helfen.

Die möglichen Aufstellungen. Grafik: BaZ