Erneuter Kahlschlag bei ABB? – Der unaufhaltsame Niedergang einer Schweizer Industrieikone Von dem ehemalige Flaggschiff ist in der Schweiz heute nicht mehr viel übrig – und nun wird auch das noch auf den Prüfstand gestellt. Am Donnerstag wird das Management seine Pläne zur Zukunft des einst grössten industriellen Arbeitgebers den Investoren vorlegen. Angelika Gruber

Angestellte der ehemaligen BBC im Jahr 1915 bei Dienstschluss. Das Unternehmen war innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu einem grossen Arbeitgeber geworden. Foto: Fotoarchiv ABB

Der 1. Juli 2020 ist für viele ABB-Mitarbeiter ein einschneidendes Datum. Jahrzehntelang waren sie stolz, für den grössten industriellen Arbeitgeber des Landes zu arbeiten. ABB war das Flaggschiff des Schweizer Maschinenbaus – eine Industrieikone. Doch im Sommer fand diese Ära ein jähes Ende: Mit dem Verkauf der Stromnetzsparte schrumpfte die Belegschaft von ABB Schweiz markant auf nunmehr 4500 Beschäftigte. Den Rang als Platzhirsch unter den Industriekonzernen hat das Unternehmen damit verloren – an Siemens, die hierzulande 5300 Personen beschäftigt.

Doch der Niedergang der Ikone begann nicht erst im Sommer 2020, sondern schon Jahrzehnte davor.

Rasches Wachstum zu Beginn

Dabei war die Gründung des Unternehmens durch die beiden Pioniere Charles Brown und Walter Boveri vor 129 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Damals beschlossen die beiden Ingenieure, die sich aus der Arbeit bei der Maschinenfabrik Oerlikon kannten, ein eigenes Unternehmen zu gründen – Brown, Boveri & Cie (BBC). Quasi auf der grünen Wiese entstand in Baden innerhalb kürzester Zeit eine erste Fabrik. Das Unternehmen baute Generatoren für Kraftwerke und wuchs rasant.

Bald erkannten die Gründer auch das Potenzial, Eisenbahnlinien mit Strom auszurüsten. Auf einen ersten Auftrag für elektrische Ausrüstung für die Strassenbahn in Lugano folgten prestigeträchtige weitere Aufträge: Brown und Boveri lieferten Elektronik für die Gornergrat- und die Jungfraujoch-Bahn.

Zudem entwickelten sie eine elektrisch betriebene Lokomotive, die ab 1899 zwischen Burgdorf und Thun auf der ersten elektrifizierten Normalspurstrecke Europas eingesetzt wurde.

Klicken Sie sich durch die Bilderreihe aus der Geschichte von ABB:

Damals eine Weltneuheit: Eine Lokomotive auf der ersten elektrifizierten Normalspurstrecke Europas – der Burgdorf-Thun-Bahn. Fotos: ABB Fotoarchiv Montage von Spannungsreglern um 1910. Die BBC-Lokomotivwerkstätte in Zürich-Oerlikon im Jahr 1973. Fotos: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 1 / 8

Nach diesen glorreichen Gründerjahren erlebte das Unternehmen einen weiteren Boom in der Nachkriegszeit: Viele Länder mussten nach dem Krieg ihre Stromversorgung neu aufbauen. Die Nachfrage nach Kraftwerken und elektrischen Bauteilen war enorm. BBC baute aus und kaufte zu – unter anderen die Maschinenfabrik Oerlikon. Damit wuchs auch die Zahl der Mitarbeiter: 1978 beschäftigte das Unternehmen in der Schweiz 22’000 Menschen.

Nach dem Boom kommt der Niedergang

Doch in den 80er-Jahren kam BBC in Nöte: In Europa wurden deutlich weniger Kraftwerke gebaut – der Bedarf war gedeckt. Als 1987 die Fusion mit der schwedischen Asea angekündigt wurde, war das ein Schock für viele damalige Mitarbeiter: «Alle haben gemeint, jetzt läutet das Totenglöckchen, und dann ist fertig», erinnert sich ein Firmenveteran. Denn Asea sei damals in einer deutlich besseren Position gewesen. In der Schweiz hingegen verloren in den darauffolgenden Jahren viele Beschäftigte ihren Job.

Und obwohl die Schweizer Gesellschaft rasch nach dem Zusammenschluss mit Asea wieder in die Gewinnzone zurückkehrte, ging der Umbau weiter, und die neue ABB verkaufte in mehreren Schritten das Tafelsilber der Gründer.

Trennung von der Bahnsparte

Zunächst lagerte die Firma 1995 grosse Teile der Eisenbahnsparte in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Daimler (ADtranz) aus. Wenig später übernahm ADtranz auch noch Teile der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM). Damit wechselte ein Stück Schweizer Industriegeschichte die Hände: Jahrzehntelang hatten SLM und ABB beim Bau von Loks zusammengearbeitet. Prestigeprojekte wie die Lok 2000, die noch heute auf vielen Strecken der Schweiz eingesetzt wird, stammen aus dieser Verbindung.

Die Re 460, bekannt unter dem Namen «Lok 2000», ist auch heute noch im Einsatz. Aktuell erneuert ABB die Leistungselektronik der Lokomotiven, damit diese länger im Einsatz bleiben können. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Heute gehören Teile des des Bahnunternehmens zu Bombardier – andere zu Stadler Rail. Beide Firmen bauen weiterhin Züge in der Schweiz. Und sie arbeiten weiterhin mit ABB zusammen. ABB selbst liefert aber nur noch elektrische Ausrüstung für Züge und Trams. Ein Grossteil der SBB-Flotte fährt beispielsweise mit Technik von ABB, ebenso wie die Trams in Zürich. Doch aus der Wahrnehmung vieler Schweizerinnen und Schweizer ist das Unternehmen weitgehend verschwunden. «Das ist ein Problem. Oft ist irgendwo ein Schaltschrank von ABB versteckt oder unter den Zug geschraubt. Aber den sieht man nicht», sagt ein ABB-Kenner.

Auch die Kraftwerksparte wird verkauft

Ähnlich weitreichend war der Entscheid zum Verkauf der ABB-Kraftwerksparte an Alstom. Auch sie ist ein Erbe aus der Gründerzeit von Brown und Boveri. Heute ist davon nicht mehr viel übrig: Als die Energiesparte von Alstom an den US-Konzern General Electric (GE) verkauft wurde, war davon auch die Schweiz betroffen. Unter dem Dach der Amerikaner folgte ein regelrechter Kahlschlag: Von den einst über 6000 Mitarbeitern arbeiten heute nur noch 2400 dort.

Und das ist noch nicht das Ende des Schrumpfkurses: GE hat weitere Stellenstreichungen angekündigt. Denn das Geschäft läuft schleppend – nicht zuletzt durch die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Abkehr von traditionellen Kraftwerken. «Ich denke, der Entscheid, aus dem Kraftwerkgeschäft auszusteigen, hat sich für ABB rückblickend als mehr als richtig erwiesen», sagt ein Firmenkenner.

Als der ehemalige Firmenchef Ulrich Spiesshofer zuletzt auch noch die Trennung von der wenig profitablen Stromnetzsparte aufgleiste, blutete vielen ABBlern das Herz. Die Schweiz verlor damit im Gesamtkonzern erneut an Bedeutung – und ABB kappte wichtige historische Wurzeln: Denn mit einer über hundert Kilometer langen Stromleitung hatte sich der junge Ingenieur Brown zuallererst einen Namen gemacht – noch vor dem Start in andere Geschäftsfelder wie die Eisenbahn.

Showdown am Donnerstag

Unter Spiesshofers Nachfolger – dem Schweden Björn Rosengren – dürfte der Wandel weitergehen. Er hatte den insgesamt achtzehn Divisionen des Unternehmens bereits ehrgeizige Ziele gesetzt: Sie müssen wachsen und Renditeziele erfüllen. Wer das nicht schafft, steht auf der Verkaufsliste.

Am Donnerstag gibt Rosengren den Investoren Einblick in seine Pläne – denn sie sitzen am Drücker: Die beiden grössten Aktionäre stammen aus Schweden: Investor AB – die Gesellschaft der schwedischen Industriellenfamilie Wallenberg – hält gut 12 Prozent der Aktien. Der aktivistische Investor Cevian besitzt weitere knapp 5 Prozent. Letzterer hatte den Verkauf der Stromnetzsparte vorangetrieben.

Ist die Schweiz erneut betroffen?

Ob von dem erwarteten Umbau auch die Schweiz betroffen sein wird, bleibt abzuwarten. Seit Jahren gilt die in Baden beheimatete Division Turbocharging als Verkaufskandidat – aber nicht weil das Turbolader-Geschäft nicht wächst oder zu wenig Gewinn abwirft – im Gegenteil. Doch es passt nicht so recht zum Rest des Konzerns. Die Sparte macht leistungsfähige Dieselmotoren für Schiffe und bietet weltweit auch Reparaturen an, wenn ein Schiffsmotor kaputt ist. «Es wäre äusserst schade, wenn ABB dieses Geschäft abgeben würde», sagt ein Firmenkenner. «Es ist ein zu schöner Diamant.»

In der Schweiz hat ABB heute noch sechs Werke – neben den grossen Standorten in Baden und Turgi auch in Schaffhausen, Uster und im Tessin. In Dättwil hat der Konzern zudem ein grosses Forschungszentrum, wo etwa 220 Entwickler arbeiten. Weltweit gibt es bei ABB sieben solcher Zentren.