Neuer Ort für Reigoldswiler Verwaltung – Der Umzug soll erst nach der Gemeindeversammlung beginnen Zuerst sollen die Reigoldswiler darüber abstimmen, ob sie ihr altes Gemeindehaus durch Renditebauten ersetzen wollen. Der Gemeinderat wollte schon früher zügeln. Simon Erlanger

Das Reigoldswiler Gemeindehaus Unterbiel 15 ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung teuer. Deshalb will die Gemeinde hier ein Renditeobjekt errichten lassen, und die Gemeindeverwaltung soll an einen neuen Ort zügeln. Foto: zVg

In Reigoldswil soll das 50 Jahre alte Gemeindezentrum samt Gemeindesaal und benachbartem Feuerwehrmagazin abgerissen und bis 2027 durch vier dreistöckige Mehrfamilienhäuser inklusive Gesundheitszentrum ersetzt werden, so die Pläne der Gemeindebehörden. Die Gemeindeverwaltung sollte deshalb im Januar 2024 in das ehemalige Kantonalbankgebäude am Dorfplatz ziehen, die Feuerwehr in den lokalen Werkhof.

Ambitionierter Zeitplan

Dieser Zeitplan stellte sich als etwas ambitioniert heraus. Denn die Reigoldswiler Gemeindeversammlung wird erst im Dezember 2023 entscheiden, ob das alte Gemeindezentrum wirklich abgerissen oder saniert wird. Deshalb soll nun der Umzug der Reigoldswiler Verwaltung auf das zweite Halbjahr 2024 verschoben werden, wie die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag berichtet. Damit gehe der Gemeinderat auf eine von 222 Bürgerinnen und Bürgern unterschriebene Petition ein, wonach mit den Vorbereitungen für den Umzug nicht begonnen werden solle, bis klar sei, was mit dem Gemeindezentrum passiere.

Der ursprüngliche Zeitplan gehe zeitlich sowieso nicht auf, gibt Gemeindepräsident Fritz Sutter gegenüber der «Volksstimme» zu. In den vergangenen Wochen sei man zu sehr mit Personalfragen beschäftigt gewesen und habe den Umzug nicht vorbereiten können.

Abbruch billiger

Am Umzug wollen die Behörden aber festhalten. Denn eine Sanierung und Modernisierung des Gemeindezentrums koste rund 3,3 Millionen Franken. Ein Abbruch sei mit 325’000 Franken deutlich billiger und wirtschaftlich sinnvoller. Der Bau der vier neuen Gebäude mit Gesundheitszentrum und 20 bis 24 Wohnungen inklusive unterirdischen Parkings soll durch einen Investor im Baurecht gestemmt werden. Das letzte Wort hat nun die Gemeindeversammlung.



