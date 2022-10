Unterwegs durch die Schweiz – Der Umweg ist das Ziel Luzern – St. Gallen? Schafft man in zwei Stunden. Die Strecke lässt sich aber auch als abwechslungsreicher Ganztagesausflug gestalten: mit dem Voralpen-Express als Privatchauffeur auf Schienen. Silvia Schaub

Kupferfarbener Blitz: Seit dem Fahrplanwechsel 2019 ist der Voralpen-Express mit dem neuen Rollmaterial Traverso von Stadler Rail unterwegs. Foto: Schweizerische Südostbahn (SOB)

Luzern und St. Gallen? Sind beide eine Reise wert. Wer sich nicht entscheiden kann, sollte stattdessen vielleicht die Strecke zwischen den zwei Städten wählen, die vom Voralpen-Express befahren wird – und geradezu gespickt ist mit Sehenswürdigkeiten.

Los gehts in Luzern auf Gleis 2, wo der kupferfarbene Traverso wartet und fast den Eindruck vermittelt, als würde er sich auf die vor ihm liegenden 125 Kilometer freuen. Kein Wunder, zumal die Strecke im Herbst besonders farbenfroh ist. Eines haben die Passagiere ihrem Gefährt allerdings voraus: Da jede Stunde ein Zug fährt, kann man unterwegs auch gut mal einen Zwischenstopp einlegen.

Die Verbindung quer durch die Voralpen besteht schon seit 1946. Wobei man im Jahr 2022 definitiv bequemer reist als anno dazumal: Der Traverso bietet breite, komfortable Sitze, auf denen man es sich gemütlich machen und den Blick durch die grossen Fenster geniessen kann.

Ein bisschen Swissminiatur-Feeling

Einmal raus aus Luzern, führt die Strecke den Vierwaldstättersee entlang. Rigi, Bürgenstock, Pilatus hat man mindestens so gut im Blick wie von den schnittigen Motorbooten aus, die das Wasser durchpflügen. Fast kommt dabei ein bisschen Swissminiatur-Feeling auf.

Herbst-Hit auf dem Voralpen-Express Infos einblenden Wer bis zum 30. November 2022 eine Reise mit dem Voralpen-Express von Luzern nach St. Gallen (oder umgekehrt) bucht, profitiert vom Herbst-Hit der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) und fährt ab nur 20 Franken (2. Klasse, Halbtax) hin und zurück. Es warten noch weitere Vorteile auf dieser Strecke. Neben Vergünstigungen auf Freizeitangeboten wie beispielsweise der Berg- und Talfahrt mit der Drehgondelbahn in Sattel-Hochstuckli, der Schifffahrt von Luzern nach Kehrsiten-Bürgenstock oder dem Eintritt in die Appenzeller Schaukäserei bekommt man ein Heissgetränk im Voralpen-Express offeriert. Weitere Informationen unter www.voralpenexpress.ch/herbsthit. Der kupferfarbene Traverso ist nicht nur optisch ein Zug der Superklasse, er bietet mit seinen grossen Fenstern einen uneingeschränkten Blick auf die vorbeiziehende Landschaft. Der stündlich fahrende Zug ab Luzern oder St. Gallen verfügt über ein modernes Bistro mit Snacks und Getränken sowie ein gemütliches Familienabteil mit liebevoll gestalteten Wimmelbildern zu den vier Jahreszeiten. Nicht verwunderlich, nennt man die Rigi die Königin der Berge. Der Rundblick ist gewaltig. Bereits 1871 fuhr die erste Bergbahn Europas von Vitznau auf die Rigi. Mit dem Herbst-Hit der SOB fahren Reisende mit 15% Rabatt auf die Rigi. Anreise: mit dem Voralpen-Express bis nach Arth-Goldau. Samstags führen einheimische Guides durch das Städtchen und haben neben viel Hintergrundwissen auch Anekdoten in petto. Mit dem Herbst-Hit erhält man 20% Ermässigung auf die Altstadtführung. Anreise: mit dem Voralpen-Express bis nach Rapperswil. Bei einer Führung durch das Kloster erfährt man viel über Leben und Bräuche der Mönche und besucht die sonst nicht öffentlich zugängliche Stiftsbibliothek. Mit dem Herbst-Hit erhält man 20% Ermässigung auf die Tagesführung durch das Kloster. Anreise: mit dem Voralpen-Express und der S-Bahn bis nach Einsiedeln. Alle Vergünstigungen mit dem Herbst-Hit auf dem Voralpen-Express finden Sie unter www.voralpen-express.ch/herbsthit-verguenstigungen.

Vorbei an Küssnacht – und schon ist man in Arth-Goldau. Hier wird man bereits zu einem ersten Zwischenhalt verführt, liegt doch die Rigi zum Greifen nah. Keine 40 Minuten braucht die Rigi-Bahn auf den Kulm hinauf, wo einem der ganze Vierwaldstättersee, das Mittelland bis zum Schwarzwald und die Schweizer Alpen zu Füssen liegen. Glücklich, wer diese Aussicht über dem Nebel betrachten kann.

Und was erwartet einen zurück im Traverso? Über Steinerberg gehts nach Rothenthurm, wo sich eine ganz andere Landschaft eröffnet: Auf der Hochmoor-Ebene mit den verfärbten Feldern, den Birken, Fichten und Bergföhren fühlt man sich wie im Norden.

Bei Schindellegi eröffnet sich ein wunderbares Panorama über den Zürichsee samt dem Inselpärchen Ufenau und Lützelau.

Und wieder lockt ein kleiner Umweg. Von Biberbrugg aus ist es nur ein Katzensprung bis zum wichtigsten Pilgerort der Schweiz: Einsiedeln. Bald steht man vor dem monumentalen Kloster und taucht in die üppige Welt des Barock ein, mitsamt der Gnadenkapelle und der berühmten Schwarzen Madonna.

Was zu sehen gibts freilich auch bei Schindellegi, wo der Traverso die zuvor erklommenen Höhenmeter wieder hinunterfährt – und den Passagieren ein wunderbares Panorama über den Zürichsee samt dem Inselpärchen Ufenau und Lützelau bietet.

Rapperswil – fast schon mediterran

Über den Seedamm erreicht man Rapperswil. Geradezu mediterran wirkt das pittoreske Städtchen mit seinen Restaurants am Hafen; darüber thront das prächtige Schloss mit den Rosengärten. Sind sie verblüht, locken freilich auch die Gassen mit den historischen Häusern zu einem gemütlichen Bummel.

Der rund einen Kilometer lange Seedamm an der schmalsten Stelle des Zürichsees wurde 1878 eingeweiht und danach mehrmals saniert und verbreitert. Im Hintergrund Rapperswil mit Schloss und Stadtpfarrkirche St. Johann. Foto: SOB

Dann gehts den Obersee entlang und durch den Ricken, mit 8,6 Kilometern der längste Tunnel auf dieser Strecke; am anderen Ende wartet das schöne, grün-hügelige Toggenburg. Wer bei Wattwil den Blick zurück wirft, bekommt in der Ferne die Churfirsten zu sehen.

Beim Städtchen Lichtensteig verschwindet der Voralpen-Express in den nächsten Tunnel unter der Wasserfluh. Danach gondelt man durch die Landschaft mit ihren typischen Streusiedlungen und erreicht schon bald Herisau. Von hier aus fährt man über die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz, den Sitterviadukt, in St. Gallen ein. In der Gallusstadt erwartet die Besuchenden die hübsche Altstadt mit dem Stiftsbezirk, der zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Und wenns regnet? Ab in eines der vielen Museen!



Bauliche Meisterleistung: Der 1910 fertiggestellte Viadukt über die Sitter ist mit 99 Metern Höhe die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz. Foto: Hanspeter Schenk

Eine Zusammenarbeit von SonntagsZeitung und SOB.

