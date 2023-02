Neue Post in Pratteln – Der Umbau ist abgeschlossen Mehr Platz, eine Beratungstheke und eine Kinderecke bietet die Post neu in Pratteln. Daniel Aenishänslin

Die Post investiert 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 .Filialen Foto: Archiv

Die Prattler Postfiliale an der Bahnhofstrasse wurde rundum erneuert. Die bisher geschlossenen Schalter sind nun offen gestaltet. Die neue Informations- und Beratungstheke bezeichnet die Post in einer Medienmitteilung als Herzstück. An ihr können sich die Kundinnen und Kunden von den Postmitarbeiterinnen und -mitarbeitern persönlich beraten lassen. Die physische Beratung in der Post soll zentral bleiben.

Dies sei letztlich der Grund, weshalb die Post entscheiden habe, in ihre Filiale zu investieren und diese umfassend zu modernisieren. Der Kundenraum ist nun grösser. «Nach dem Umbau profitieren unsere Kundinnen und Kunden von einem grosszügigen Platzangebot und einer angenehmen Atmosphäre», sagt Erika Bucher-Schreiber, Teamleiterin in Pratteln. An vier klassischen Schaltern bietet die Filiale die gewohnten Postangebote. Eine Kinderecke rundet das neue Angebot der Post in Pratteln ab.

Dienstleistungszentrum Postfiliale

Der My Post 24-Automat steht den Kundinnen und Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. Dies gilt auch für die Postfachanlage und den Postomaten. Für Gewerbetreibende hält die Post einen Geschäftskundenschalter beim Eingang zur alten Postfiliale bereit.

Die eigenbetriebenen Filialen würden einen zentralen Pfeiler des Angebots bilden, schreibt die Post. Sie wolle auch in Zukunft für Menschen da sein, die eine persönliche Beratung wünschen. Darum investiere sie schweizweit 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 eigenbetriebenen Filialen. Zudem öffne die Post ihr Filialnetz schrittweise für Dienstleister aus den Branchen Banken, Versicherungen, Krankenkassen oder für Behörden. Auch in Pratteln soll künftig ein Raum zur Verfügung stehen, in dem Partner ihre Dienstleistungen anbieten können.



