Visuelle Übersicht - Der Ukraine-Russland-Konflikt in Grafiken

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland schwelt schon seit Jahren. Doch in den letzten Tagen ist er eskaliert und droht in einen grossen Krieg auszuarten. Die Ereignisse überschlagen sich momentan (Lesen Sie hier den Ticker mit den neusten Entwicklungen). Wir bieten deshalb eine Übersicht mit den wichtigsten Grafiken. Sie ist als Blog angelegt, darum auch die chronologische Abfolge:

22. Februar 2022

Russland ist militärisch weit überlegen

Die ukrainische Armee kann sich nicht mit der russischen messen. Das zeigt der neuste Bericht des International Institute for Strategic Studies (IISS) , der die militärischen Fähigkeiten von Ländern weltweit einschätzt. Russland verfügt demnach über ein fünfzehnmal höheres Verteidigungsbudget als die Ukraine. Es hat fast fünfmal so viele Soldaten und ein Vielfaches mehr an Panzern, Artillerie und anderem Kriegsgerät.

Bei den Bodentruppen ist der Unterschied zumindest weniger gross. Russland hat etwa 280’000 aktive Soldaten, die an Land kämpfen können. Die Ukraine kommt mit gut 125’000 Mann auf knapp die Hälfte. Zusätzlich verfügt das Land noch über 900’000 Reservisten, die in den letzten fünf Jahren eine militärische Ausbildung erhalten haben. Weitere 100’000 lassen sich ausbilden, um im Ernstfall eingreifen zu können. Russland hat mit 2 Millionen Reservisten aber auch hier die doppelte Schlagkraft.

Doch die militärische Stärke ist nicht alles: Die Ukrainer sind fest entschlossen, ihr Land zu verteidigen. Moskau müsste mit einem erbitterten Kampf aus dem Untergrund rechnen, dem sich auch Kämpfer aus anderen osteuropäischen Ländern anschliessen könnten, die Russland kritisch gesinnt sind.



21. Februar 2022

Zwei ukrainische Regionen stehen im Mittelpunkt des Konflikts

Seit Wochen droht der schwelende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland endgültig in einen offenen Krieg auszuarten. Dass er jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht hat, hängt mit einem Befehl von Wladimir Putin zusammen. Der russische Präsident wies sein Militär am 21. Februar an, «Friedenstruppen» in die von der Ukraine abtrünnigen Gebiete Donezk und Luhansk zu entsenden. Zuvor hatte Putin in einer Wutrede erklärt, dass Russland die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig anerkenne.

Von Russland unterstützte Separatisten kontrollieren etwa ein Drittel der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Sie beanspruchen die gesamten Regionen für sich und bezeichnen die bereits besetzten Gebiete als «Volksrepubliken». Die Ukraine und der Rest der Welt betrachten die Enklaven als ukrainisches Gebiet.

Russische Truppen sind inzwischen in die besetzten Gebiete vorgedrungen. Putin schloss mit den beiden «Volksrepubliken» ein Sicherheitsabkommen und drohte Kiew, wenn die ukrainische Armee die Gefechte an der Waffenstillstandslinie nicht beende, werde dies Konsequenzen haben.

20. Februar 2022

Russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze

In den letzten Wochen hat Russland in Grenznähe zur Ukraine viele Soldaten zusammengezogen. Wie viele genau, ist schwer zu sagen, weil Moskau keine Transparenz über seine Truppenverschiebungen schaffen will. Die ukrainische Militärführung schätzte die Zahl Ende Januar auf 130’000 Mann. Die US-Regierung geht sogar von bis zu 190’000 russischen Soldaten im Grenzgebiet aus.

Auf jeden Fall verfügt Russland über zahlreiche Militäranlagen und Truppenstützpunkte in der Region, wie Daten des unabhängigen Beratungsunternehmens Rochan Consulting zeigen.

Ein Teil der mobilisierten Truppen ist in Weissrussland stationiert, das Moskau als Verbündeter zur Seite steht. Und auch auf der Halbinsel Krim, die Russland 2014 völkerrechtswidrig von der Ukraine annektiert hat, ist die Militärpräsenz hoch. Experten gehen davon aus, dass Russland aktuell einen Grossteil seiner Kampftruppen auf den Schauplatz Ukraine fokussiert hat.

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet seit 2015 in der Redaktion Tamedia, an der Schnittstelle zwischen dem Interaktiv-Team und dem Newsdesk. Zudem gibt er redaktionsinterne Kurse für digitales Storytelling und ist Leiter des Faktencheck-Teams. Mehr Infos @yannickw3 Mathias Lutz ist Interaction Designer und Entwickler. Er ist Teil des Interaktiv-Teams der Redaktion Tamedia und Mitglied des Journalisten-Netzwerks «Digital Storytelling». Mehr Infos @mathiaslutz

